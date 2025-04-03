Diputada Rojas (FA) vaticina una “elección reñida” para elegir nueva mesa directiva de la Cámara Baja

Este lunes 7 de abril se realizará la nueva elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Un proceso convulsionado tras la renuncia de la anterior presidenta, la diputada Karol Cariola (PC), en medio de las filtraciones por la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, quien figura como candidata a presidir la testera, adelantó que a este proceso le depara “una elección reñida, que se puede definir por uno o dos votos”.

Rojas se refirió al escenario que afrontará el oficialismo y los acuerdos con otras fuerzas. “Este es un acuerdo que hemos sostenido desde el 2022 con las fuerzas oficialistas, pero también con la Democracia Cristiana. Por lo tanto, hay una serie de comités que se han puesto de acuerdo para tener presidencias en las que hemos votado conjuntamente”, relató la legisladora.

“En ese caso, como parte del acuerdo, nos tocaba al Frente Amplio y el Frente Amplio decide poner mi nombre sobre la mesa”, agregó sobre su candidatura.

“Nosotros ya hemos enfrentado con la misma alianza en cuatro ocasiones anteriores y nos ha ido bien”, señaló en referencia a las elecciones donde el oficialismo logró instalar a nombres como Vlado Mirosevic y Karol Cariola en la presidencia de la Cámara Baja.

En esa línea, Rojas tomó como antecedente lo ocurrido en la elección reciente en el Senado, dando como ejemplo la fragmentación en la derecha, para reforzar el mensaje de unidad en el oficialismo. “Eso le genera a ellos una situación más compleja para lo que se viene en la Cámara”, comentó.

Además, abordó las posibilidades de que el acuerdo no se respete, algo que se ha puesto en duda en las últimas semanas. “Habiendo estado en las otras votaciones, es un hecho que esto es voto a voto y no voy a negar aquello. Lo que nos han contado los comités es que estamos contando con sus votos y con el respeto de acuerdo administrativo”, afirmó la frenteamplista.