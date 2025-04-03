Disminuye el número total de homicidios pero aumentan casos de menores de edad

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezó este jueves la presentación del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile durante el 2024. En la instancia estuvo presente el fiscal nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

El principal resultado del balance fue la disminución de los homicidios en nuestro país en comparación con el año 2023, pasando de 6,3 a 6,0 en una tasa cada cien mil habitantes. En tanto, en total, en el 2024 se registraron 4,8% casos menos que el año anterior a nivel nacional.

“Ese es un número que no nos satisface. El país debiera seguir aspirando a reducir sus tasas de homicidios cada cien mil habitantes a aquella que tuvo hace aproximadamente una década”, sostuvo el ministro Cordero.

Según los datos, 10 de las 16 regiones registraron una disminución de este tipo de delitos durante el año pasado. En contraste, cinco tuvieron un alza, siendo la que más incrementó sus casos la Región de Aysén. También se presentó un registro de agresiones a víctimas por concentración temporal, siendo la hora entre las 18:00 y las 23:59 donde más se producen estos delitos.

Por otro lado, más del 60% de las víctimas están entre los 18 y 39 años. Otro dato relevante fue la caracterización sobre antecedentes previos, pues el 52% de las víctimas de homicidios tenía condenas penales previas.

Sin embargo, este informe mostró un dato preocupante: el aumento de niños, niñas y adolescentes como víctimas de homicidios, pasando de 5,3% en 2023 a 6,3% en 2024. En términos absolutos, esto representa 10 casos más de un año a otro.

Respecto esta situación, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, detalló que junto a la Subsecretaría de la Niñez se instaló una mesa de trabajo “especializada” en el problema. “Para poder compartir información y poder desarrollar de manera más robusta un análisis justamente de los contextos”, afirmó.

“Hemos establecido también un sistema de alertas tempranas para este tipo de delitos. Se puede obviamente prevenir, hay situaciones donde se puede intervenir en la medida que tengamos conocimiento de estos factores de riesgo”, complementó Leitao.

Asimismo, el ministro Cordero enfatizó que estos número representan el desafío de fortalecer la persecución penal, la intervención territorial focalizada y el control de armas.