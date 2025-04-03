Ministra Orellana aclara que homenaje a Gabriela Mistral no se centra en su orientación sexual

El Gobierno respondió a las recientes críticas de sectores de derecha que cuestionaron el enfoque de la conmemoración de los 80 años desde que Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Desde el Ministerio de las Culturas y también desde la cartera de la Mujer, se descartó que el evento tenga como eje central su orientación sexual.

La ministra Antonia Orellana fue categórica al desmentir esa interpretación. “Es absolutamente falso que el foco vaya a estar centrado en el lesbianismo, como han acusado algunos medios y parlamentarios, como si además esa fuera una mala palabra”, afirmó.

Desde el ejecutivo explicaron que la conmemoración busca reconocer las raíces de Mistral y su influencia en la educación y el desarrollo de las mujeres en América Latina. “En primer lugar, queremos hacer parte de esta conmemoración de los 80 años a las 6.000 mujeres que forman parte del programa Mujeres Rurales de Indap y Prodemu, porque esa es precisamente la proveniencia, desde los altos de la Región de Coquimbo”, señaló Orellana.

Agregó además que se ha coordinado un homenaje internacional junto a México. “La futura conferencia regional de las mujeres de América Latina y el Caribe que va a realizarse en agosto de este año en Ciudad de México, tendrá un espacio especial dedicado a Gabriela Mistral y a su legado e impacto, sobre todo, en la educación de las mujeres latinoamericanas, cosa de que México es un gran testigo”, explicó.

Sobre las diversas interpretaciones de la figura de la poeta, la ministra sostuvo que este tipo de temas se ha tratado en espacios de trabajo abiertos. “Desde la publicación póstuma de libros como Niña Errante o documentales como Locas Mujeres, así como con la donación del archivo de Doris Atkinson, se abre otra dimensión de la obra de Gabriela Mistral, que tiene que ver precisamente con sus cartas y poemas a mujeres”, comentó.

Finalmente, Orellana recalcó que el objetivo es abrir un diálogo amplio, sin imposiciones ni negaciones. “En ese sentido, planteamos que había que abordar ese debate sin caer en estereotipos ni poner sombreros que no eran los de la época, pero tampoco tratando de esconder algo que ya es largamente publicado. Eso es en lo que vamos a trabajar entonces (…) y planteando también un debate que está fundamentado en la obra, pero en el que hay muchas lecturas y posiciones que son, por supuesto, todas bienvenidas, porque así de grande es la obra de Gabriela Mistral”, concluyó..