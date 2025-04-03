Ministro Marcel por aranceles de Trump: "No perderemos competitividad respecto de otros países"

El presidente de EE.UU, Donald Trump, anunció que aplicará aranceles del 10% a los productos desde Chile, excluyendo al cobre y a la madera. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó que “como Gobierno lamentan esta medida” y la calificó como “injustificada”.

El jefe de la billetera fiscal Marcel señaló que “esto obedece a una visión del comercio mundial como un juego de suma cero” que Chile “no comparte, ni menos le tocaba experimentar“, pues “las exportaciones han sido un motor importante del desarrollo de nuestra economía durante varias décadas”.

“La exclusión del cobre y la madera se debe a que están en curso estas investigaciones especiales que se han hecho sobre la base de seguridad nacional. Son investigaciones que están en curso. Chile ha ingresado sus antecedentes a ese proceso”, agregó.

De acuerdo al titular de Hacienda, el primer impacto que tendrán estos aranceles va a ser sobre la economía de Estados Unidos. “Las primeras estimaciones apuntan a que el nivel de precios en Estados Unidos se puede incrementar cerca de 1,5%”, explicó.

Ministro Mario Marcel se refiere a aranceles de 10% impuestos por Estados Unidos a Chile y otros países de América Latina. “Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y somos un buen socio comercial de ese y otros países”, explicó el titular de Hacienda. pic.twitter.com/p6agnSovdh — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 3, 2025

“Dado que el arancel es de 10%, Chile no va a perder competitividad respecto de otros países. De hecho, el que países competidores de Chile queden sujetos a un arancel mayor, nos puede permitir aumentar nuestra participación en las compras de Estados Unidos”, aseguró.

De todas formas, confirmó que: “La uva, el salmón, los arándanos son algunos de los productos que en principio estarían más afectados, podrían perder competitividad frente a competidores domésticos de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Chile admite aplicación de aranceles en caso de seguridad nacional. Lo hecho está dentro de los márgenes, pero eso no quita pedir explicaciones”.

Asimismo, hizo un llamado a la calma y aseguró que “la familia chilena no tiene que temer por su bolsillo, va a bajar el dólar, podría bajar inflación (…) pero a largo plazo podría haber recesión”. En esa misma línea, el ministro reveló que en una sesión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiera se analizó el impacto de la medidas comerciales de Trump.

“Revisamos las respuestas de las entidades financieras a las medidas. Vamos a mantener durante los próximos días y semanas no solamente un monitoreo de lo que ocurre en los mercados, sino que también un diálogo con los actores del mercado”, acotó.

Tras ello, Marcel recalcó que de ahora en más debe existir un “proceso de diálogo” con Estados Unidos. “Para eso Chile tiene una ventaja muy importante, tiene la institucionalidad para hacerlo como parte del Tratado de Libre Comercio“, subrayó.

“Otros países están buscando definir cuál es el tipo de gestiones que van a tener con Estados Unidos, con quién tiene que hablar, de qué tienen que hablar. En el caso de Chile eso está adecuadamente enmarcado en el TLC“, añadió.