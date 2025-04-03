PPD insiste en riesgo de ir divididos a las primarias y PS llama a no tener miedo de competir

Siguen las gestiones del Partido por la Democracia (PPD) para que el Partido Socialista (PS) desista de llevar una candidata o candidato presidencial propio y se allane a respaldar a la exministra Carolina Tohá.

En conversación con La Tercera, el senador y timonel PPD, Jaime Quintana, alertó del riesgo de ir divididos a primarias a nivel de Socialismo Democrático frente a cartas del Partido Comunista y el Frente Amplio. Incluso, Quintana subió la apuesta señalando que “están dispuestos a hacer gestos y a estudiar cualquier cosa que se les plantee”.

El diputado PPD, Raúl Soto, señaló que: “Si el PS decide llevar candidatura propia, en la persona de Paulina Vodanovic, creo que corre un gran riesgo y se podría estar disparando en los pies, ya que podría eventualmente salir incluso última en esa primaria oficialista. Creo que lo tienen que pensar bien, hay que dejar que tomen sus propias decisiones y no me cabe duda que tomarán la correcta”.

Desde el PS, han reiterado que su convicción es tener una candidatura propia. No obstante, la timonel socialista, la senadora Paulina Vodanovic, quien suena como la posible carta hacia La Moneda de la tienda, convocó a la mesa directiva este próximo lunes para analizar el escenario presidencial.

El senador socialista Juan Luis Castro llamó a sus pares a no tener miedo a competir. “Si es un riesgo que el PS y el PPD compitan en una primaria, puede serlo. ¿Es algo imposible que ocurra? No, puede suceder. ¿Por qué? Porque esta es la primaria de todo el oficialismo. Aquí el dramatismo no es que haya más candidaturas, sino que de verdad sumemos en unidad a todo el oficialismo y salga él o la mejor candidata que enfrente a las derechas”, dijo.

“No le tenemos miedo a una competencia con el PPD, con los frenteamplistas, con los comunistas, con los regionalistas, no hay problema. Ideal que fuéramos unidos lo que se llama Socialismo Democrático”, sostuvo.

En el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, el académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, indicó que más que el escenario presidencial, la tienda socialista estaría apostando por las elecciones parlamentarias y el crecimiento a nivel territorial, en miras a establecerse como la colectividad más grande del oficialismo o de la oposición, en caso de perder las próximas elecciones.

“Yo creo básicamente es una estrategia de negociación para efectivamente ser el partido más importante del oficialismo, en subir el costo de la negociación básicamente. Que es decir, bueno, ya, ‘yo bajo esto, pero necesito en esta plantilla más diputados, más candidatos, necesito ser la cabeza acá y allá’, porque en realidad no hay nombres del socialismo efectivamente competitivos”, indicó.

Una postura que coincide con lo dicho por el sociólogo, ex ministro y ex presidente del Partido Socialista, German Correa, quién apuntó a que la tienda está “mañoseando” para una negociación, ya que “ella es una de las que ranquea más bajo desde el punto de las preferencias“.

“El que Vodanovic haya sacado una buena votación en la interna no es extraño, es la presidenta del partido, y bueno, estamos hablando de 16 mil militantes frente a 17 millones de chilenos, ubiquémonos un poquito“, indicó.