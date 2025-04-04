379 estudiantes sin matrícula: Mineduc entrega resultados del proceso de admisión escolar 2025

Un positivo balance. Eso es lo que realizaron las autoridades del Ministerio de Educación la mañana de este viernes, al momento de entregar los resultados del proceso regular de admisión escolar 2025.

En total, serían 379 estudiantes los que aún estarían sin matrícula, pero al mismo tiempo, desde el Mineduc se reportó una baja en el porcentaje de estudiantes no asignados. En 2024, este era de 8,1%, mientras que ahora es de 6,4.

En esa línea, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recalcó que “Chile no tiene un problema nacional ni generalizado de falta de oferta, esto lo dijimos el año pasado y lo volvemos a repetir el día de hoy. Se trata de un fenómeno que se concentra específicamente en algunas comunas y en algunos niveles del sistema y nos hemos concentrado en las particularidades que esto tiene para construir soluciones que sean adecuadas a cada uno de estos territorios”, indicó.

El detalle de los resultados del Sistema de Admisión Escolar fue entregado por la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Esta última, explicó que de los 379 estudiantes no asignados, 18% corresponden a la comuna de Alto Hospicio, 30% a Antofagasta, 13% a Colina y Lampa y 39% a otras comunas. Arratia además observó que de los 379, a la mayoría ya se le ofreció una vacante.

“Si uno mira esto en términos de qué es lo que ha pasado con estos 379 casos, de esos 379 al 88,4%, a 335 se le ofreció una vacante, se le contactó, se le escribió, se le dijo: usted tiene una vacante, hay vacantes disponibles en este lugar, sin embargo no nos han respondido”, dijo.

La subsecretaria de Educación también abordó los resultados del Plan de Fortalecimiento de Matrícula, que a través de procedimientos administrativos e inversión en infraestructura, logró generar un total de 35 mil nuevos cupos, 15 mil de ellos el 2025.

“Ha habido un esfuerzo dedicado y muy robusto de generar cupos este último año. De hecho, si ustedes miran lo que hemos generado, estos 35 mil nuevos cupos, siempre tratamos de homologarlo con qué implica en términos de escuela. Si lo miramos en términos de escuela, una escuela promedio de 500 estudiantes, implica que hemos creado el equivalente a 70 nuevos establecimientos. Somos el Gobierno que se está haciendo cargo de este desafío en el país, con los datos que nos entrega el Sistema de Admisión Escolar”, afirmó Arratia.

En esta instancia de balance también se entregaron resultados relacionados con la desvinculación del sistema escolar. A nivel nacional, se experimentó una leve baja, de 1,66 a 1,57% y se dio cuenta de que el 2025 fue en el año en que menos estudiantes provenientes de establecimientos de niveles socioeconómicos bajos se desvincularon del sistema. Ahora, dijeron las autoridades del Mineduc, el problema estaría más concentrado en los estratos más altos.