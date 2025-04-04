Andrés Couble (FA) y proclamación de Gonzalo Winter: “Es una candidatura que ganará las primarias”

La carrera presidencial de este año en nuestro país sigue tomando forma. Las últimas novedades al respecto llegaron desde el Frente Amplio, ya que el partido del Presidente Gabriel Boric presentó al diputado Gonzalo Winter como su abanderado para las primarias.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, se refirió a los desafíos que tiene la colectividad de cara al último año de administración en medio del debate presidencial. Así, el dirigente valoró la decisión de proclamar a Gonzalo Winter como candidato de manera “unánime, unitaria”.

“Esto es bien importante. Vemos a varios partidos con disputas, acá de manera unánime logramos proclamar nuestra candidatura. Lo que muestra que estamos convencidos de que es una candidatura que va a ganar las primarias. Y que va a contribuir a la discusión de futuro”, resaltó Couble sobre la elección de candidato.

Si bien Winter no apareció como la primera alternativa en la coalición, pues la figura de Tomás Vodanovic estuvo presente en las encuestas, el secretario general del Frente Amplio comentó que el diputado “tiene el potencial de ser un candidato también transversal y que le hable a las mayorías”.

“Nosotros como partido trabajamos en equipo. Donde distintos liderazgos y cientos de militantes a lo largo de Chile se ponen a disposición de esta candidatura. Pudimos ver el apoyo de las alcaldías, de la bancada parlamentaria. Hay una fuerza que se va a ir potenciando”, afirmó Couble.

En el caso del alcalde de Maipú, mencionando las conversaciones que tuvieron con el edil, reconoció que “el partido se hizo la convicción de que hay un valor en la palabra empeñada” por su decisión de no ser candidato. “Viendo distintas alternativas, vimos que Gonzalo Winter también era una buena alternativa que estaba sobre la mesa. Después de una reflexión, el partido unánimemente arriba a la que considera es su mejor opción”, resaltó el dirigente.