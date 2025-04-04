CDE presenta querella contra jueza Verónica Sabaj por cohecho

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero, por los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial en el marco del caso Audios.

Además, la acción judicial se dirige al abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, como autor del delito de soborno.

Según detalló el CDE, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, “ambos querellados, en su calidad de funcionarios públicos y durante el período en que se cometieron dichos ilícitos, mantuvieron comunicaciones de diversa índole a través de aplicaciones de mensajería, mediante las cuáles la querellada le solicitó beneficios para sí y para terceros”.

“A cambio de ello, comprometió su independencia e imparcialidad en favor del abogado, lo que efectivamente se verificó a través de resoluciones judiciales que se consignan en la querella”, agregaron.

Los hechos se habrían iniciado cuando Verónica Sabaj se encontraba ejerciendo funciones como jueza del 3º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y en el marco de su proceso de postulación al cargo de ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

“Tras su nombramiento como ministra de ese tribunal de alzada, Sabaj mantuvo el vínculo con Hermosilla realizando solicitudes adicionales en el mismo sentido. Esto es, asegurar nombramientos y favorecer a terceras personas”, indica el CDE.

Asimismo, señalan que durante el “período en que se cometieron los ilícitos, el imputado ejercía labores en calidad de funcionario público del Ministerio del Interior”.

La querella presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se extiende contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de estos delitos o de otros que puedan determinarse durante el curso de la investigación.