Guerra comercial: China responde a Trump con aranceles adicionales del 34% a productos de EEUU

El gobierno chino anunció este viernes que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir del 10 de abril como respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos.

“Para todos los bienes importados de Estados Unidos, se aplicará un arancel adicional del 34% además de la tasa arancelaria actualmente aplicable”, indicó el Ministerio de Finanzas.

También anunció que impondrá controles de exportación a siete elementos de las tierras raras, entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo.

Además, el ministerio dijo que llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató esta semana una guerra comercial global con el anuncio de aranceles de un mínimo de 10% a las importaciones de todos los países del mundo y de impuestos adicionales a sus principales socios comerciales.

Desde entonces, las caídas son generalizadas: desde el petróleo crudo hasta las acciones de las grandes tecnológicas, pasando por el valor del dólar estadounidense frente a otras divisas. Incluso el oro, un refugio seguro tradicional que recientemente alcanzó máximos históricos, bajó después de que Trump anunciara su conjunto de aranceles del “Día de la Liberación”, que según los economistas conlleva el riesgo de una mezcla potencialmente tóxica de debilitamiento del crecimiento económico y aumento de la inflación.