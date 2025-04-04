Kaiser responde a Matthei: "Que me deje fuera del menú"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, le respondió a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre la posibilidad de integrarlo en un eventual gabinete bajo su administración.

“Yo no estoy postulando a ser ministro en su gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su gobierno. De hecho, nosotros tenemos una postulación propia, pretendemos llegar al gobierno, creemos que vamos a tener más suerte que ella”, manifestó.

En esa línea, el candidato señaló que “le querría recomendar que me deje fuera del menú. Digo no más, para el futuro”.

En conversación con Infinita, Matthei había mencionado, ante la idea de que Kaiser forme parte de su eventual administración, que “todo eso hay que mirarlo, la política es el arte de lo posible, tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos“.

“Pero así es la vida, algunas personas trabajan en un lugar donde no quiere estar, pero no tiene otra alternativa”, dijo.

La candidata afirmó que “lo que uno tiene que mirar es como llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios y en las primeras vueltas”. “A mí lo que se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”, añadió.