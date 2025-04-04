Militantes del PS firman carta de apoyo a Carolina Tohá, incluida Isabel Allende

Militantes destacados del Partido Socialista, incluida la recién destituida senadora Isabel Allende, manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Carolina Tohá (PPD) a través de una carta pública. Entre los firmantes destacan exministros como Osvaldo Andrade, José Miguel Insulza y otros referentes políticos y culturales.

El texto resalta la extensa trayectoria de Tohá, desde su activismo estudiantil hasta su rol como ministra del Interior, subrayando su compromiso con los valores socialistas y democráticos.

Según los firmantes, su experiencia y liderazgo la convierten en la mejor opción para representar al progresismo en las próximas elecciones presidenciales. “El ancho mundo progresista enfrenta el inmenso desafío de la unidad para enfrentar la amenaza de la derecha y la ultraderecha en la próxima elección presidencial y parlamentaria y construir una alternativa de futuro que parta de los avances que hemos logrado como país en los últimos 35 años, luego de derrotar a una dictadura y recuperar la democracia”, dice el texto.

“Carolina Tohá ha jugado un rol protagónico en este proceso. Desde sus años como dirigente estudiantil, cuando acompañó al expresidente Lagos en aquel foro televisivo donde se interpeló directamente a Pinochet, luego como diputada, subsecretaria, ministra, alcaldesa de Santiago y ministra del Interior del actual Gobierno”, resalta la carta.

Además, enfatiza la necesidad de construir una coalición amplia y unificada para enfrentar los desafíos electorales, consolidando los avances democráticos y sociales alcanzados en las últimas décadas. Los firmantes consideran que Tohá es la figura ideal para liderar este esfuerzo.

“Hija de José Tohá, ministro del Interior de Salvador Allende, Carolina Tohá, de cuna socialista, recoge el legado allendista y el de los gobiernos de centroizquierda que le han cambiado el rostro al país. Es una fiel representante de los ideales socialistas y democráticos que identifican al Partido Socialista”, refuerza el texto.

“Su aporte al Gobierno, tal como lo ha reconocido el propio Presidente de la República, la convierte en una legítima heredera de su legado. Su probada trayectoria, sus sólidas convicciones y su capacidad de gestión la convierten en la mejor candidata a la Presidencia de la amplia unidad social y política que deberemos generar de aquí a noviembre de este año”, continúa.

“No hay duda, además, de que hoy día es la candidata mejor posicionada ante la opinión pública para enfrentar exitosamente tanto las primarias a las que concurrirán las fuerzas progresistas, como la decisiva batalla por la presidencia en noviembre de este año”, añade.

“Por todas estas razones, los militantes socialistas que suscribimos esta declaración, proponemos al Comité Central del Partido respaldar a Carolina Tohá como nuestra representante a unas primarias amplias y sin exclusiones, de donde debe surgir el liderazgo presidencial capaz de derrotar a la derecha”, cierra la misiva que también fue firmada por Carmen Andrade, Gabriel de la Fuente y Clarisa Hardy; los exsubsecretarios Gonzalo Martner, Marcelo Schilling y Jaime Pérez de Arce; los exsenadores Ricardo Núñez y Jaime Gazmuri; y la escritora Marcela Serrano, entre otros.