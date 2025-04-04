Presidente Boric: "El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende tras el recurso presentado por Chile Vamos y el Partido Republicano

La acción fue presentada en razón de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, contexto en el que la hija del fallecido mandatario habría suscrito un contrato con el Estado, pese a la restricción establecida en la Constitución que atañe a los parlamentarios.

A través de su cuenta de X, el Jefe de Estado manifestó que: “El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias”.

El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias.… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 4, 2025

“Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad, y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante. Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros”, añadió.

Boric destacó que “la figura de su padre, ex presidente de la República que murió en defensa de nuestra democracia, de Tencha, Beatriz y toda su familia son universales y jamás serán mancilladas”.

Asimismo, el Mandatario envió “un abrazo fraterno también a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Chile. Seguiremos caminando juntos por la justicia e igualdad en nuestra patria, tal como lo ha hecho durante toda su vida Isabel”.