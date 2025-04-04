Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Presidente Boric encabezará mesa de trabajo sobre tecnología e innovación en Bangalore

La agenda busca fortalecer las relaciones bilaterales en innovación y educación, destacando el compromiso de Chile en posicionarse como un socio estratégico en iniciativas globales relacionadas con la tecnología y el emprendimiento.

La agenda busca fortalecer las relaciones bilaterales en innovación y educación, destacando el compromiso de Chile en posicionarse como un socio estratégico en iniciativas globales relacionadas con la tecnología y el emprendimiento.

Política

El Presidente Gabriel Boric llegó a Bangalore, última ciudad de su gira por India, conocida como el “Silicon Valley de la India”.

Durante su visita, asistirá a la Escuela Chaman Bhartiya, reconocida por su innovador modelo educativo centrado en liderazgo estudiantil, autonomía y pensamiento crítico, y participará en una mesa de trabajo sobre tecnología e innovación con autoridades chilenas e indias.

Además, su agenda busca fortalecer las relaciones bilaterales en innovación y educación, destacando el compromiso de Chile en posicionarse como un socio estratégico en iniciativas globales relacionadas con la tecnología y el emprendimiento.

El sábado, en tanto, el mandatario asistirá al Innovation Summit Chile-India, un encuentro con líderes tecnológicos y empresariales, donde se firmará un acuerdo que integrará a Chile en la Global Innovation Alliance (GIA), promoviendo la colaboración internacional en innovación y emprendimiento. Además, se reunirá con el Gobernador de Karnataka, Thawar Chand Gehlot, antes de retornar a Chile.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno se reúne hoy con el PC y el FA por proyecto de reconstrucción nacional
post-title
"No basta con disfrazarse de estadista": oposición endurece el tono por recortes y proyecto de reconstrucción
post-title
Tras polémico oficio de Hacienda: Squella (PRep) llama al Segundo Piso de La Moneda a "tomar las riendas"
post-title
Teherán acusa a Washington por el fracaso de la última ronda de negociaciones

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X