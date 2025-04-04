Presidente Boric encabezará mesa de trabajo sobre tecnología e innovación en Bangalore

El Presidente Gabriel Boric llegó a Bangalore, última ciudad de su gira por India, conocida como el “Silicon Valley de la India”.

Durante su visita, asistirá a la Escuela Chaman Bhartiya, reconocida por su innovador modelo educativo centrado en liderazgo estudiantil, autonomía y pensamiento crítico, y participará en una mesa de trabajo sobre tecnología e innovación con autoridades chilenas e indias.

Además, su agenda busca fortalecer las relaciones bilaterales en innovación y educación, destacando el compromiso de Chile en posicionarse como un socio estratégico en iniciativas globales relacionadas con la tecnología y el emprendimiento.

El sábado, en tanto, el mandatario asistirá al Innovation Summit Chile-India, un encuentro con líderes tecnológicos y empresariales, donde se firmará un acuerdo que integrará a Chile en la Global Innovation Alliance (GIA), promoviendo la colaboración internacional en innovación y emprendimiento. Además, se reunirá con el Gobernador de Karnataka, Thawar Chand Gehlot, antes de retornar a Chile.