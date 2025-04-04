PS deja en la incertidumbre pacto oficialista unitario tras destitución de la senadora Allende

La mesa directiva del Partido Socialista convocó a una reunión extraordinaria en su sede central, ubicada en Paris 873, para analizar las implicancias y eventuales acciones tras el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende por resolución del Tribunal Constitucional. Hecho que se dio a conocer vía filtraciones de prensa la tarde este jueves.

En la interna de la tienda socialista admitieron que existe un “estado de shock” y bastante malestar por pagar el costo de la frustrada transacción. El descontento se dirige contra funcionarios y autoridades de Gobierno que visaron la acción, y sus pares del oficialismo, especialmente del Frente Amplio, cuyos asesores son indicados como responsables. Además, dicha tienda mantiene dos ministras representantes en el TC, entre ellas su presidenta, Daniela Marzi, que habrían votado a favor de la destitución de la senadora Allende.

Es en medio de la convulsión, que el Presidente Gabriel Boric realizó un gesto hacia el partido, señalando que: “El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias. Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad, y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante. Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros”.

El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias.… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 4, 2025

“Un abrazo fraterno también a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Chile. Seguiremos caminando juntos por la justicia e igualdad en nuestra patria, tal como lo ha hecho durante toda su vida Isabel”, sostuvo.

Pese a ello, la mesa directiva de la tienda socialista decidió declararse en estado de reflexión. Fue su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, quién declaró que: “Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados”.

“El Partido Socialista de Chile se honra de haber cumplido su compromiso con el Gobierno del Presidente Boric y trabajado lealmente por un país más justo. Hemos cumplido con nuestra patria, hemos sido el único partido que ha apoyado cada iniciativa del Ejecutivo con nuestros votos, en seguridad, en previsión social, en el término de la deuda histórica, entre otras materias donde nuestro apoyo hizo la diferencia. Nos enorgullece ocuparnos de los problemas de Chile y haber contribuido a la estabilidad del país y al bienestar de su pueblo”, afirmaron.

Por otro lado, esta mañana y previo a participar del encuentro socialista, el alcalde de San Bernardo, Cristopher White (PS), entregó una ofrenda floral en la puerta de Morandé 80 del Palacio de La Moneda en homenaje a la memoria del ex presidente Salvador Allende.

El jefe comunal señaló que la destitución marca “un antes y un después” para el PS, y que la tienda está en su derecho de reevaluar la alianza oficialista ante la falta de reciprocidad.