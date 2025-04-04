Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Soto otra vez remontó duro duelo y se metió en semis del Challenger de Campinas

Con este triunfo la raqueta nacional está escalando al casillero 246 en el ranking en vivo, a dos de su mejor ubicación histórica. El criollo enfrentará este sábado al ganador de la llave entre Álvaro Guillén Meza (243°) y Juan Carlos Prado (296°).

Con este triunfo la raqueta nacional está escalando al casillero 246 en el ranking en vivo, a dos de su mejor ubicación histórica. El criollo enfrentará este sábado al ganador de la llave entre Álvaro Guillén Meza (243°) y Juan Carlos Prado (296°).

Deportes

Matías Soto (263° del ranking ATP) continúa festejando en Brasil. Este viernes avanzó a las semifinales del Challenger de Campinas, metiéndose por segunda semana consecutiva en esa fase en un torneo de esta categoría tras Concepción.

Al igual que el jueves, el chileno, sexto cabeza de serie, remontó un complicado partido y en esta jornada derrotó al local Daniel Dutra da Silva (317°) por parciales de 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2, en un maratónico partido de tres horas y 31 minutos, el cual se suspendió por lluvia sobre el final de la segunda manga.

En la primera manga, ambos mantuvieron sus servicios hasta que el copiapino quebró en el noveno game y sacó por el set. Sin embargo, no pudo sellar con su turno y luego todo se resolvió en un tiebreak, donde el dueño de casa se impuso por 7-5 tras recuperarse de una desventaja de 4-2.

En el segundo episodio el criollo entregó su envío de entrada, pero después logró dos rompimientos para colocarse 5-2 arriba. Sin embargo, nuevamente no pudo abrochar en el noveno y otra vez se fueron al desempate, aunque ahora el nacional se lo adjudicó por 7-5.

Ese fue un gran envión para el chileno de cara al capítulo final, porque desplegó su mejor nivel y aplastó a su rival con dos breaks, en el primero y quinto game y sentenció todo sin problemas en el octavo con su turno.

Con este triunfo, Soto está escalando al casillero 246 en el ranking en vivo, a dos de su mejor ubicación histórica. En busca de su segunda semifinal en un challenger, enfrentará este sábado al ganador de la llave entre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (243°), séptimo sembrado, y el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (296°).

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