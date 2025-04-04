Teatro Nacional Chileno inicia su programación 2025 con "Un cuento chileno"

“Un cuento chileno” será la obra que marcará el inicio de la programación 2025 del Teatro Nacional Chileno (TNCH) en abril. Con reminiscencias clásicas, esta obra contemporánea —a cargo de la compañía maulina Niebla Cultural—se adentra en la identidad del campo chileno (en sus mitos y leyendas) no para celebrar la identidad, sino para revelar la base sobre la que ésta ha sido constituida.

En esta nueva versión de la programación destaca el carácter nacional que otorgarán las más de 12 producciones, de la mano de los aportes que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hará este año a los teatros universitarios.

Sobre esta versión 2025, el director del TNCH, Cristian Keim, comentó que “es una programación equilibrada que sigue la línea de lo hecho desde hace un par de años, que es la revitalización de un repertorio más clásico, al mismo tiempo que lo armonizamos con trabajos experimentales”. En ese sentido, el director teatral señaló que continúan, por ejemplo, con el Ciclo Germinar que lanzaron el año pasado y que invita a compañías jóvenes a “aprovechar este espacio y caja de resonancia que es la sala Antonio Varas”.

“Los proyectos que tenemos este año son un desafío, porque venimos de un período que podríamos calificar como exitoso, ya que, sin ir más lejos, la producción de ‘Noche de reyes’ fue elegida la mejor obra del año por el Círculo de Críticos —la dirección de Rodrigo Pérez es importante, porque también fue premiada— y tuvimos varias producciones a sala llena y con muy buenos comentarios”, destacó el director.

Keim, además, comentó que parte importante de las decisiones sobre la programación del teatro se relacionan directamente con estar atentos a los contextos del país para seguir delineando el carácter nacional del TNCh y también con los aportes que este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizará a los teatros universitarios —a través de la Línea de Apoyo a la Creación y Producción Teatral a cargo de los elencos de las universidades públicas de Chile— financiamiento que permitirá asegurar la producción de tres montajes escénicos: un clásico, una obra chilena y una producción familiar impactando positivamente al oficio de las artes escénicas.

“Este proyecto impulsado por el Ministerio de las Culturas representa un impulso que refuerza el trabajo que ya veníamos haciendo. Tengo la impresión de que programar es difícil, pero hemos logrado cimentar un modo, una forma, una estética en torno a nuestras producciones y el público responde a ello”, puntualizó Keim.

Obras 2025

Este año serán 15 las producciones que pasarán por las butacas de la sala Antonio Varas y que contarán con un importante número de funciones, de las cuales tres serán de producción propia.

Así, el calendario mensual es:

Abril | Un cuento Chileno

Un cuento Chileno Mayo | Flora y Flora

Flora y Flora Junio | Prat después de Prat / Romeo y Julieta

Prat después de Prat / Romeo y Julieta Julio | Romeo y Julieta / Ciclo Germinar/ Poema de Chile de Gabriela Mistral

Romeo y Julieta / Ciclo Germinar/ Poema de Chile de Gabriela Mistral Agosto | Ciclo Germinar / Los acreedores

Ciclo Germinar / Los acreedores Septiembre | Homenaje a Luis Advis

Homenaje a Luis Advis Octubre | Confesión entre Naranjos

Confesión entre Naranjos Noviembre | Repertorio TNCh

Repertorio TNCh Diciembre | Festival de Teatro Universitario / Danza.

Otras convocatorias y novedades

Parte de lo que nuevamente destaca este año es la segunda versión del Ciclo Germinar, la cual abrirá su convocatoria en abril para ser parte de una mini temporada en julio y agosto. “El objetivo es convocar a las compañías, direcciones y/o dramaturgias emergentes de nuestro país para presentar una puesta en escena en una mini temporada y así constituirse como una vitrina para difundir y apoyar las nuevas visiones del teatro en Chile”, explica Keim.

Otro aspecto importante a destacar es que, tal como años anteriores, el TNCh se prepara para continuar girando sus producciones a lo largo de Chile e incluso fuera del país, así uno de los teatros más longevos de Chile se unirá a las celebraciones de #GabrielaMistral80 propuesto a nivel nacional en el marco de los 80 años del Nobel de Literatura con la obra familiar Poema de Chile y — en el segundo semestre— La Población de Víctor Jara, producción TNCH, se prepara girar a México en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario que este año tiene como invitado de honor a la Universidad de Chile.

Por otra parte, la premiada Noche de reyes fue escogida para formar parte de la cartelera de Teatro UC durante julio de este año. Finalmente, entre las novedades de este 2025 destacan la alianza conjunta entre el TNCh y CEINA, quienes se comprometieron a colaborar mutuamente a través de un sistema de descuentos, el cual permitirá a los públicos de ambos espacios acceder a rebajas exclusivas de los precios de las entradas mostrando un código compartido para tales fines.