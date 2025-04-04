Tomás Vodanovic y la candidatura de Winter: “Es el mejor liderazgo del Frente Amplio"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA) destacó la proclamación de Gonzalo Winter como abanderado presidencial del Frente Amplio.

“Como Frente Amplio tenemos un proyecto político mucho más consolidado aún con la experiencia de haber gobernado importantes municipios, de haber ejercido el gobierno, de haber tenido representación parlamentaria, de tener representantes de distintas índoles, en el mundo social y académico. Nos parecía fundamental que en un año donde tenemos que tomar opciones presidenciales podríamos ofrecerle un proyecto al país”, expresó Vodanovic.

De esa manera, el jefe comunal resaltó la decisión del partido de optar por el diputado como carta presidencial: “No tengo ninguna duda que Gonzalo Winter es por lejos, y quizás es el mejor liderazgo, el más representativo de la identidad del Frente Amplio y del proyecto político que hemos forjado”.

En cuanto al rol que adoptara en la campaña presidencial de Winter, el edil maipucino sostuvo que “todos quienes pertenecemos a esa colectividad no nos queda más que empujar su candidatura y contribuir.

“Tenemos distintos roles que podemos ir ejerciendo en la medida que obviamente cuidemos primero nuestras responsabilidades laborales y políticas, pero obviamente ahí vamos a estar porque creemos que no solo Gonzalo es un gran liderazgo, sino que como proyecto político también tenemos una propuesta que ofrecerle al país”, subrayó.

Pese a que Vodanovic declinó sumarse a la carrera por La Moneda, una de las fórmulas que discute el FA es integrar al alcalde de Maipú como parte de la campaña de Winter.