Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirma destitución del presidente Yoon Suk Yeol

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó por unanimidad el ‘impeachment’ adoptado por el Parlamento contra el inhabilitado presidente del país, Yoon, y lo destituyó definitivamente del cargo por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, medida que tuvo que retirar ante la presión social y de la oposición.

El veredicto, que fue leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung Bae, y televisado en directo, entró en vigor de inmediato y requiere que el país celebre elecciones presidencial anticipadas para elegir al sucesor de Yoon en los próximos 60 días.

Moon explicó que el tribunal consideró que la declaración de ley marcial no cumplía con los requisitos legales para una crisis nacional y que violó la jurisdicción al enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir la revocación de la norma, según recogió la agencia de noticias Yonhap.

“Los efectos negativos sobre el orden constitucional y las repercusiones de las violaciones de la ley por parte del acusado son graves, lo que hace que los beneficios de proteger la Constitución al destituir al acusado sean abrumadoramente mayores que las pérdidas nacionales derivadas de la destitución del presidente“, manifestó el magistrado.

Tras el fallo, Yoon emitió una declaración a través de sus abogados en la que lamentó “profundamente no haber podido estar a la altura” de las “esperanzas y expectativas” de la población. “Ha sido el mayor honor de mi vida servir a nuestra nación. Les agradezco sinceramente su inquebrantable apoyo y aliento, incluso cuando no lo logré”, señaló.

Asimismo, el gobernante Partido del Poder Popular afirmó que “acepta con humildad” la decisión del Constitucional, mientras que la principal formación política de la oposición, el Partido Demócrata, calificó el veredicto de “victoria del pueblo”.

El presidente interino, Han Duck Soo, prometió garantizar que no haya vacíos en la seguridad nacional ni en la diplomacia tras la destitución definitiva de Yoon y aseguró que se esforzará para llevar a cabo una transición fluida del liderazgo al próximo presidente. Asimismo, pidió una postura de preparación “impecable” ante posibles provocaciones de Corea del Norte.