Boric tras fallo del Tribunal Constitucional: “Isabel Allende ha sido una pieza fundamental en la democracia chilena”

El Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora Isabel Allende tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En medio del balance sobre su gira por India, el mandatario manifestó que “Isabel Allende Busi ha sido una mujer luchadora y una pieza fundamental en la democracia chilena, que ha realizado un aporte invaluable a lo largo de todos los años de su trayectoria”.

“Tanto en el trabajo por la recuperación de la democracia en el duro exilio que le tocó vivir, en su trabajo como parlamentaria defendiendo los derechos de las mujeres en cuestiones tan básicas, tan básicas como el divorcio, como el fin de los hijos ilegítimos, como la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en fortalecer la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores y en tantas otras materias en los cuales Isabel Allende ha marcado historia, tanto como presidenta de la Cámara de Diputados y también como primera mujer presidenta del Senado”, añadió.

Asimismo, afirmó que “su propia declaración pública a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, cuyos detalles jurídicos aún no conocemos, es una prueba más de su entereza y compromiso con Chile y la democracia, y desde acá le envío todo mi cariño y eterno respeto a ella y a toda su familia”.

Y sostuvo que “corresponde, por cierto, es respetar el fallo del Tribunal Constitucional porque en Chile las instituciones se respetan y a la vez transmitirle a la sociedad chilena que el legado del Presidente Allende, de la señora Tencha, de la Tati, Beatriz, de Isabel, de Maya, siguen y seguirán vivos”.