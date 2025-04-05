Días más cortos, tardes oscuras: hoy Chile cambia al horario de invierno

Hoy, sábado, justo cuando el reloj marque las 23:59, se producirá un nuevo ajuste en el horario nacional. Tal como lo establece el Decreto 224, el país dejará atrás el horario de verano (UTC-3) para dar paso al horario de invierno (UTC-4).

Aunque este proceso se repite cada año, suele generar confusión, especialmente porque se realiza en plena madrugada. En términos simples, cuando termine el sábado y sean las 23:59 horas, los relojes deberán atrasarse en 60 minutos para volver a marcar las 23:00 del mismo día.

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como celulares, computadores o tablets, ajustarán la hora automáticamente. Sin embargo, los expertos recomiendan verificar manualmente, especialmente si tienes compromisos temprano el domingo.

Cabe recordar que las regiones de Magallanes y Aysén no realizarán este cambio, ya que por razones geográficas mantienen el horario de verano durante todo el año, con el fin de aprovechar mejor la luz solar.

¿Qué efectos tiene este cambio?

A diferencia del ajuste de septiembre, que alarga las tardes, este cambio de abril significará amaneceres más tempranos y tardes más oscuras. Por ejemplo, según datos del portal Time&Date, el sábado 5 de abril, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 19:31 en la Región Metropolitana. Pero tras el cambio de hora, el domingo 6 de abril, amanecerá a las 06:58 y anochecerá a las 18:30.

Este patrón continuará acentuándose en los próximos meses. A medida que nos acerquemos al solsticio de invierno, los días serán aún más cortos. En su punto máximo, el sol llegará a salir cerca de las 07:45 y se ocultará tan temprano como las 17:41.

Posteriormente, tras el invierno, los días volverán a alargarse de forma gradual, y el siguiente cambio de hora —previsto para septiembre— marcará el regreso al horario de verano, coincidiendo con la llegada de la primavera.