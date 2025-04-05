Las bolsas mundiales se desploman ante la guerra comercial de Trump

Las bolsas mundiales parecen haber entrado en un escenario de caos intentando asimilar el violento viraje proteccionista de EE UU. con su batería de aranceles a todo el mundo al que han respondido algunos gigantes como China alimentando la tesis de una guerra comercial a escala global que derive en una recesión. Así, aunque los nuevos aranceles no han entrado en vigor y se esperan duras negociaciones, los inversores han apretado el botón del pánico a modo de prevención. En esta jornada de números rojos, la bolsa de Nueva York caía el viernes casi un 6% por segunda sesión consecutiva y los mercados europeos cedieron, con pérdidas de casi un 5% en Fráncfort o Londres.

En las principales plazas de Latinoamérica también se han dejado sentir los efectos. Las bolsas de México, Sao Paulo y Buenos Aires se desplomaron este viernes entre un 3% y un 7%, al igual que los principales mercados mundiales en un reflejo ante los recientes aranceles impuestos por el presidente estadounidense.

Menos de 48 horas después de que el presidente Donald Trump elevara las tarifas arancelarias al nivel más alto en más de un siglo, China anunció el viernes que impondría gravámenes adicionales del 34% a todas las importaciones estadounidenses, escalando la guerra comercial global a nuevas y peligrosas áreas.

Esta es la caída más pronunciada de las acciones mundiales desde la pandemia de 2020. Pero a diferencia de ese colapso y de la crisis financiera mundial de 2008, la agitación actual en Wall Street es resultado de decisiones políticas lúcidas tomadas por un gobierno que habría sabido que este tipo de resultado era claramente posible, si no muy probable.

Advertencias de la FED

Los aranceles introducidos por el presidente Donald Trump aumentaron el riesgo de un mayor desempleo y probablemente causarán una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, declaró el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Está quedando claro que los aumentos arancelarios serán significativamente mayores de lo previsto”, sostuvo Powell en un evento en Virginia, en una declaración escrita.

“Es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento”, afirmó, añadiendo que es “demasiado pronto” para considerar cambios en la política monetaria estadounidense.

Powell estimó este viernes que la incertidumbre en la economía disminuirá en los próximos meses.

Los comentarios de Powell sugieren que la Reserva Federal (banco central) no tiene prisa por recortar su tasa de interés de referencia desde su elevado nivel actual, entre el 4,25% y el 4,50%, mientras continúa sus esfuerzos por reducir la inflación a su objetivo a largo plazo de 2%.

En los últimos meses, Estados Unidos ha consolidado su crecimiento económico y la tasa de desempleo se ha mantenido cerca de mínimos históricos.