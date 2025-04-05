MigrArte: La literatura infantil chilena cruza fronteras y llega al Palacio La Moneda tras su éxito en Italia

El arte como puente para la reflexión sobre la migración y la memoria ha encontrado un potente eco en la exposición MigrArte, que tras su exitoso paso por el corazón cultural de Bolonia, Italia, en el SpazioB5 del Consulado Honorario de Chile en Emilia-Romagna, se prepara para desembarcar en Chile durante el mes de julio, teniendo como sede el Centro Cultural Palacio La Moneda (CCPLM).

Del 27 de marzo al 5 de abril de 2025, “MigrArte” transformó el espacio italiano en un punto de encuentro donde la literatura infantil narró historias de viaje, identidad y pertenencia, bajo una cuidada curaduría de Spazio B5. La muestra permitió a los visitantes explorar relatos de migración, memoria y multiculturalidad, conectando generaciones y sensibilizando sobre temas de gran actualidad a través de tres destacadas obras de la literatura infantil chilena con proyección internacional.

La exposición presentó los libros: “La Máquina de Mirar Estrellas” (Entrelíneas, Chile, 2024) de la finalista del premio Hans Christian Andersen 2025, María José Ferrada, con ilustraciones de Carmen Cardemil, obra galardonada con el Premio Iberoamericano Comkids Brasil 2023 y reconocida en otros certámenes internacionales. También se exhibió “Los Migrantes” (Kalandraka España/Italia, 2022) del escritor chileno Marcelo Simonetti e ilustraciones de la española María Girón, seleccionado por IBBY Italia para “Biblioteca por la Paz” y finalista de importantes premios. Completaba la selección “El Viaje del Abuelo” (Editorial Muñeca de Trapo, Chile, 2025; Noransangsang, Corea, 2025) con texto de Paulina Jara e ilustración de Myo Yim, una colaboración que trasciende fronteras.

Vivian Lavín, periodista y agente literaria, destacó la esencia de la muestra, señalando: “¿Qué es la migración con el arte? Tenemos libros como ‘Los Migrantes’, una colaboración chileno-española que ha ganado el prestigioso premio Orbil. Y ‘La Máquina de Mirar Estrellas’, de una autora tan importante como María José Ferrada y la gran artista Carmen Cardemil. Todos estos libros nos permiten entender cómo nuestra literatura dialoga con la de otras latitudes.”

La elección de un espacio de arte para albergar la literatura infantil fue clave para el concepto de la exposición. Lorena Zúñiga, de Spazio B5 y curadora de la muestra, explicó: “La importancia de haber podido participar en un proyecto como MigrArte en una galería de arte ha sido muy significativo. Uno de los conceptos que quisimos trabajar e incluir era la integración de las artes, y qué mejor manera de incluir la literatura y la ilustración infantil en una galería de arte. Sobre todo en un proyecto que ha incluido cuatro países. Para mí fue un honor y espero que se puedan seguir realizando proyectos de esta tipología en una ciudad y en una feria tan importante como la Feria Internacional de Boloña de la Literatura para Niños y Jóvenes.”

“Una de las cosas bonitas de esta muestra MigrArte es que propone un acercamiento a la lectura de una manera mucho más integral o integrada con otras artes”, afirmó Constanza Ried, presidenta de Fundación Entrelíneas. “Aquí es bonito porque la palabra, la poesía, se mezcla con la ilustración en distintas técnicas, con lo digital, con un cuento digital interactivo y con una propuesta volumétrica con juego de luces, con muñecos prácticamente de tamaño real y con montajes que recrean algunas de las escenas de los libros. Todo eso es una propuesta de promoción de la lectura y de aproximación desde otros ángulos a este goce, a este placer de leer.”

“MigrArte” en Bolonia no solo fue una exhibición de libros, sino una experiencia enriquecedora que incluyó áreas de mediación cultural y un programa de actividades diseñado para involucrar a especialistas, padres e hijos en un recorrido por los procesos creativos y la reflexión sobre la migración como fenómeno humano universal.

Gracias al apoyo de la División de las Culturas, Artes y Patrimonio y Diplomacia Pública de Chile (DIRAC) y el Consulado Honorario de Chile en Italia, esta valiosa iniciativa cultural ha trascendido fronteras, llevando la riqueza de la literatura infantil chilena a un público internacional.

Ahora, la comunidad universitaria y el público general en Chile tendrán la oportunidad de vivir esta enriquecedora experiencia, ya que MigrArte se presentará en el Centro Cultural Palacio La Moneda durante el mes de julio. Esta será una ocasión imperdible para explorar cómo el arte, a través de la literatura y la ilustración, nos invita a reflexionar sobre la migración, la memoria y la diversidad cultural que enriquece nuestras sociedades. Estaremos atentos a la confirmación de las fechas exactas para informar a nuestra comunidad.