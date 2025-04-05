Diario y Radio Universidad Chile

Orquesta Latinoamericana de Chile inicia temporada 2025 con foco en compositoras

El ciclo, compuesto por cuatro programas, tendrá como sede el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven (BAJ) Metropolitana, ubicado en el Parque Quinta Normal.

El ciclo, compuesto por cuatro programas, tendrá como sede el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven (BAJ) Metropolitana, ubicado en el Parque Quinta Normal.

Cultura

La Orquesta Latinoamericana de Chile (OLCh) anuncia el inicio de su temporada de conciertos 2025, con una programación que busca visibilizar el repertorio docto de compositoras latinoamericanas históricamente invisibilizadas. La temporada, compuesta por cuatro programas, tendrá como sede el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven (BAJ) Metropolitana, ubicado en el Parque Quinta Normal.

El primer concierto abierto a todo público se realizará el viernes 11 de abril, a las 18:00 horas, sin necesidad de inscripción previa. Le seguirán presentaciones el 23 de mayo, 1 de agosto y 5 de septiembre, todas en el mismo horario y lugar.

La programación de este año destaca el estreno de un cuarteto de cuerdas de la venezolana Teresa Carreño, junto a obras adaptadas para orquesta de cuerdas de compositoras como María Luisa Morales (Costa Rica), Celia Torrá (Argentina) e Isidora Zegers (Chile). Esta selección paritaria refleja el compromiso de la OLCh con la igualdad de género y la visibilización de las mujeres en la música clásica.

 

Fotografía de la Orquesta Latinoamericana de Chile

Fotografía de la Orquesta Latinoamericana de Chile

 

Bryan Muñoz, director de la OLCh, anticipa una temporada de “sonoridades muy diversas” que fusionan la tradición europea con elementos propios de la música popular latinoamericana. Solanyi Robayo, directora de BAJ Metropolitana, reafirma el compromiso de la institución con la promoción de los derechos culturales y el acceso a la música, destacando la colaboración por tercer año consecutivo con la OLCh.

Además de los conciertos gratuitos para el público general, la OLCh ofrecerá conciertos educacionales para establecimientos de la Fundación Creseres, Fundación Belén Educa y la Corporación de Buin, buscando acercar el patrimonio musical latinoamericano a niños y jóvenes de manera enriquecedora y experiencial.

Programación de Conciertos Públicos (18:00 horas en BAJ Metropolitana):

  • 11 de abril: Danzas y contradanzas.
  • 23 de mayo: P2: Cordillera.
  • 1 de agosto: P3: Latinoamérica del Siglo XIX.
  • 5 de septiembre: P4: Maestros del Brasil parte 2.
Primer afiche del programa de la OLCH

Primer afiche del programa de la OLCH.

La Temporada de Conciertos 2025 de la Orquesta Latinoamericana de Chile se presenta como una valiosa oportunidad para disfrutar y descubrir la riqueza del patrimonio musical de la región, con un especial énfasis en el talento femenino.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
“Vienen a blindar la Ley Longueira”: Gobierno desata críticas del gremio pesquero tras frenar nueva ley de pesca
post-title
Ana Luz Ormazábal y la obra "Propaganda": "Las ideas más atroces pueden encontrar apoyo de los algoritmos"
post-title
Ministra Chomalí respalda salida de la exdirectora del Hospital de San Antonio
post-title
Karina Delfino: "Lamento mucho que el Gobierno no piense en las grandes mayorías, sino que en sus propios intereses"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X