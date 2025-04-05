Tomás Vodanovic: "Winter es el liderazgo más representativo de la identidad del Frente Amplio"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó la proclamación de Gonzalo Winter como candidato presidencial del Frente Amplio.

“Como Frente Amplio tenemos un proyecto político mucho más consolidado aún con la experiencia de haber gobernado importantes municipios, de haber ejercido el gobierno, de haber tenido representación parlamentaria, de tener representantes de distintas índoles, en el mundo social y académico. Nos parecía fundamental que en un año donde tenemos que tomar opciones presidenciales podríamos ofrecerle un proyecto al país”, expresó Vodanovic.

El alcalde también resaltó: “No, no tengo ninguna duda que Gonzalo Winter es por lejos y quizás es el mejor liderazgo y el más representativo de la identidad del Frente Amplio y del proyecto político que hemos forjado”.

Respecto al rol que adoptara en la campaña presidencial de Winter, el edil maipucino sostuvo: “Todos quienes pertenecemos a esa colectividad no nos queda más que empujar su candidatura y contribuir. Tenemos distintos roles que podemos ir ejerciendo en la medida que obviamente cuidemos primero nuestras responsabilidades laborales y políticas, pero obviamente ahí vamos a estar porque creemos que no solo Gonzalo es un gran liderazgo, sino que como proyecto político también tenemos una propuesta que ofrecerle al país”.

Pese a que Vodanovic declinó sumarse a la carrera por La Moneda, una de las fórmulas que discute el FA es integrar al equipo a Vodanovic como parte de la campaña de Winter.