Cobre bajo presión: Chile enfrenta riesgos fiscales por escalada China-Estados Unidos

El mercado del cobre vivió el pasado viernes una jornada crítica, registrando su mayor caída en más de cinco años y quedando peligrosamente cerca de perforar la barrera de los US$4 por libra. Esta caída genera incertidumbre sobre el comportamiento fiscal de Chile, principal productor mundial del metal.

Según el reporte diario de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el precio spot cerró en US$4,005 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Se trata del nivel más bajo desde el 3 de enero, lo que implica un retroceso del 6,06%, la mayor contracción desde marzo de 2020, cuando la pandemia desató un desplome global en los mercados.

El deterioro responde a un escenario internacional convulsionado. Las crecientes tensiones comerciales han sido un factor determinante: a solo días del llamado “Día de la Liberación”, el cobre ya acumula un retroceso de 9%, empujando el promedio anual a US$4,237 por libra. Esto plantea dudas sobre la duración de esta tendencia bajista y los efectos que podría tener sobre las arcas fiscales, considerando que el cobre es el principal producto de exportación del país.

Para los analistas, la baja responde a un efecto en cadena. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, explicó a diario La Tercera, que “se explica principalmente por el efecto dominó de las tensiones comerciales en la economía global. Los mercados están reaccionando ante el riesgo de una desaceleración económica más amplia, que podría reducir la demanda de metales industriales”.

A ello se suma la reacción china frente a los aranceles estadounidenses. “La retaliación de China ante los aranceles estadounidenses aumenta significativamente el riesgo de una escalada comercial prolongada”, dijo Guajardo, advirtiendo que si la actividad industrial o la confianza económica de China se ven golpeadas, “tendría un impacto directo en los precios”.

Hacia adelante, subrayó que el comportamiento del precio “dependerá críticamente de cómo evolucionen las tensiones comerciales”, sumando que factores como los inventarios globales, la producción minera en Chile y Perú, y las decisiones de los bancos centrales también influirán.

Por su parte, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, aseguró que la baja estaba dentro de lo previsto, aunque reconoció que el umbral de los US$4 por libra representa un punto clave: “es el estado estacionario si es que efectivamente no habían tarifas, o eran tarifas pequeñas”.

Guzmán advirtió sobre un posible ciclo inflacionario seguido de recesión global, lo que llevaría a una baja de precios generalizada: “el cobre es un muy buen termómetro de la economía”, señaló, recordando el apodo que se le da en los mercados como ‘Dr. Cobre’.

Aun así, mantiene una cuota de optimismo: “confío en que la respuesta de China pueda tomar un camino de negociaciones por tarifas más razonables con Estados Unidos que no impacten a los mercados”.

En el plano interno, la caída del cobre podría golpear los ingresos fiscales si se mantiene en el tiempo. El Presupuesto 2025 fue construido con un precio promedio de US$4,26 por libra, una estimación que hoy se ve cada vez más ajustada.

Sin embargo, hay matices. Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, apuntó que “durante los tres primeros meses del año, los ingresos efectivos provenientes de la actividad del cobre han estado por sobre lo estimado”. Aunque advirtió que “un menor nivel de actividad en el resto del año podría afectar la demanda por cobre y tener un impacto negativo en los ingresos efectivos”.

Acevedo descartó que el actual precio implique un ajuste fiscal mayor al ya señalado por el Consejo Fiscal Autónomo por US$1.500 millones. No obstante, advirtió que “sí presionará a la deuda pública, ya que el fisco tendría menos ingresos provenientes del cobre para financiar el déficit”.

Juan Ortiz, economista senior de OCEC-UDP, coincidió en que el efecto fiscal no sería inmediato: “eventualmente el precio no se ha desviado significativamente del promedio anual esperado por Hacienda, por ende, el impacto que vamos a tener pasa por elementos de expectativas”.

Ortiz agregó que el escenario base para 2025 no cambiaría con este ajuste puntual: “el cambio abrupto que hemos tenido hoy eventualmente no cambia el escenario base”. Pero reconoció que el verdadero riesgo está en que esta baja “se pueda profundizar las próximas jornadas”.