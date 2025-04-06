Debate por el “descanso adquirido” en Viernes Santo enfrenta al retail y organizaciones sindicales

El próximo 18 de abril está marcado en rojo en el calendario por ser Viernes Santo. Sin embargo, no es un feriado irrenunciable.

Durante los últimos años, el retail había decidido cerrar sus puertas y darle descanso a sus trabajadores. No obstante, este 2025 algunas empresas como Paris, Falabella y Ripley decidieron revertir esta decisión y atender público, lo que ha generado la molestia en las organizaciones gremiales.

Tras la polémica abierta, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un comunicado donde reconoció el derecho de los trabajadores al “descanso de forma absoluta”.

“En este caso se emitió un pronunciamiento teniendo en cuenta todos los antecedentes disponibles en la legislación laboral, específicamente en el Código del Trabajo y pronunciamientos anteriores de la propia Dirección del Trabajo, respecto del contrato de trabajo y de aquellas prácticas que constituyen lo que se denomina cláusulas tácitas”, informó la DT a través de un comunicado.

Al respecto, argumentaron que “el no haberse abierto durante años anteriores las tiendas de comercio al público durante la festividad religiosa correspondiente a ‘Viernes Santo’, indefectiblemente conlleva a razonar que, durante esa fecha, el empleador ha convenido tácitamente con tales trabajadores que el feriado se exprese como uno de descanso de forma absoluta“.

Sumado a lo anterior, puntualizaron que esto no supone que se deban afectar las remuneraciones de los trabajadores ya que “por las razones contenidas en el presente informe, forma parte del contrato vigente con aquellos trabajadores y, en consecuencia, obliga a las partes a su íntegro cumplimiento”.

Finalmente, la DT enfatizó que si bien el Viernes Santo no es un feriado irrenunciable, esto no faculta ni autoriza al empleador a “desconocer la vigencia de las cláusulas tácitamente convenidas con sus trabajadoras y trabajadores“.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, cuestionó la decisión de algunas empresas de abrir sus puertas durante el Viernes Santo: “Nos parece impresentable porque lo que están buscando es comprar derechos“.

En esa línea, valoró el dictamen de la DT, puesto que “apunta en la línea que estos son derechos adquiridos para los trabajadores que ya lo han tenido antes. Esto ya se transforma en un derecho para todos los trabajadores y trabajadoras. No puede ser posible que prime lo económico antes que la fe de las personas y el derecho legítimo al descanso“.

Por su parte, la presidenta de la Federación Walmart de Chile, Karen González, detalló que esta decisión por parte de las empresas del retail la venían estudiando hace varios años. “Este año se alinearon todos para poder quitar ese beneficio a los trabajadores, más de 20 años que los malls han estado cerrados el Viernes Santo. Se solicitó en distintas instancias a la Dirección del Trabajo que se pronunciara. El miércoles sacó un dictamen en donde validó como un derecho tácito el derecho adquirido de los trabajadores”, afirmó en diálogo con nuestro medio.

La dirigente de los trabajadores de la cadena de supermercados enfatizó que buscan que el Viernes Santo sea un feriado irrenunciable. “Nos preocupa lo que está queriendo hacer la derecha, nos preocupa lo que quieren hacer los empresarios de quitarnos hasta los derechos adquiridos que hemos ganado durante los años como el Primero de Mayo, Navidad, Año Nuevo, quieren quitar esos derechos adquiridos y esos feriados irrenunciables, los cuales nosotros no lo vamos a avalar. Son luchas que hemos dado en la calle y las vamos a pelear en la calle“, puntualizó.

¿Qué dicen los expertos?

El experto en materia laboral y autor del libro “Acoso Laboral en Chile”, Gabriel Halpern, abordó los hechos que desataron la polémica entre los trabajadores y las empresas del retail. Además, se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo que argumentó “cláusulas tácitas”.

Halpern sostuvo que las cláusulas tácitas “siempre son caso a caso“. En esa línea, enfatizó que no es correcto señalar que todo feriado se convierte en uno irrenunciable para todas las empresas.

El experto detalló que cada empresa con sus trabajadores, a nivel individual o colectivo, van acordando si este tipo de feriados son irrenunciables o no. “Por lo tanto, si es que la empresa no está pactada como un beneficio, ya sea expreso o tácito, que sea irrenunciable, el acudir a trabajar es parte de las obligaciones que impone el contrato y ausentarse caería dentro de una categoría de incumplimiento del contrato laboral“.

“Si la relación laboral está acordada, expresa o tácitamente, de que ese día es un feriado irrenunciable, hacer uso del descanso en esa hipótesis no significa necesariamente un incumplimiento del contrato de trabajo“, complementó

Consultado sobre lo señalado por algunos dirigentes sindicales en cuanto a que el descanso de Viernes Santo es un derecho adquirido, el abogado puntualizó que este asunto no puede entenderse como algo gremial ni sectorial: “Siempre es empresa a empresa”.

“Sería apresurado decir que todas las empresas de cierto sector tienen este derecho adquirido. Entonces, siempre tiene que ser caso a caso y concluir que existen cláusulas tácitas no es tan simple. Tiene que haber una intencionalidad, una reiteración de la conducta”, enfatizó.

Sobre cómo resolver el franco abierto entre trabajadores y las empresas del retail, Halpern sostuvo que “en este plano de la discusión el debate meritorio es una cuestión de política pública. Debería zanjarse a nivel de industria o a nivel nacional, porque hoy por hoy se está reforzando a lo que son cláusulas tácitas, que siempre es algo difícil de ponderar y hacer pronósticos en base a eso puede ser irresponsable incluso, porque no sabemos cómo se va a definir y ante la incertidumbre que se puede generar este tipo de presentaciones, puede generar mayor tensión en las relaciones laborales y quizás no hay mérito para ello“.

“Para zanjar este tipo de cuestiones, lo que corresponde a un debate a nivel legislativo, porque los feriados irrenunciables están regulados y cuando ocurre un feriado que es insosteniblemente irrenunciable, no hay debate”, aseveró.