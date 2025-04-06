Francia Insumisa marcha en París contra "la verdadera cara de la ultraderecha"

El partido de izquierdas radical francés La Francia Insumisa ha dado comienzo a la marcha programada para este domingo y concebida como una “primera respuesta” a la concentración organizada por el partido de ultraderecha Agrupación Nacional en protesta a la inhabilitación de su líder, Marine Le Pen, por malversación de fondos.

El secretario general de LFI, Manuel Bompard, ha declarado que la convocatoria en la que participa su formación es un desafío a la “extrema derecha, que ataca la democracia y el Estado de derecho” después de la tensión desatada por el veredicto contra Le Pen, que ha puesto en peligro la seguridad personal de los magistrados que lo emitieron, según informan medios franceses.

“La extrema derecha muestra su verdadero rostro. Agrupación Nacional es un partido violento y peligroso que amenaza a los jueces”, manifestó Bompard al inicio de la convocatoria, organizada junto a Los Ecologistas.

“Es un partido peligroso”, ha insistido Bompard en declaraciones a los medios franceses, “peligroso para la democracia, peligroso para el Estado de derecho y, cuando ataca ambas cosas, el pueblo no puede dejarlo sin respuesta”, aseveró.