Diario y Radio Universidad Chile

Francia Insumisa marcha en París contra "la verdadera cara de la ultraderecha"

El partido de izquierda radical fránces realizará una movilización para responder a las acciones que ha tomado Agrupación Nacional. Integrantes de esa colectividad habrían amenazado a jueces tras la determinación que tomaron sobre Marine Le Pen.

El partido de izquierda radical fránces realizará una movilización para responder a las acciones que ha tomado Agrupación Nacional. Integrantes de esa colectividad habrían amenazado a jueces tras la determinación que tomaron sobre Marine Le Pen.

Internacional

El partido de izquierdas radical francés La Francia Insumisa ha dado comienzo a la marcha programada para este domingo y concebida como una “primera respuesta” a la concentración organizada por el partido de ultraderecha Agrupación Nacional en protesta a la inhabilitación de su líder, Marine Le Pen, por malversación de fondos.

El secretario general de LFI, Manuel Bompard, ha declarado que la convocatoria en la que participa su formación es un desafío a la “extrema derecha, que ataca la democracia y el Estado de derecho” después de la tensión desatada por el veredicto contra Le Pen, que ha puesto en peligro la seguridad personal de los magistrados que lo emitieron, según informan medios franceses.

“La extrema derecha muestra su verdadero rostro. Agrupación Nacional es un partido violento y peligroso que amenaza a los jueces”, manifestó Bompard al inicio de la convocatoria, organizada junto a Los Ecologistas.

“Es un partido peligroso”, ha insistido Bompard en declaraciones a los medios franceses, “peligroso para la democracia, peligroso para el Estado de derecho y, cuando ataca ambas cosas, el pueblo no puede dejarlo sin respuesta”, aseveró.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Exministro Marcel por eventual recorte a la PGU: “Hay gastos que están determinados por ley"
post-title
Contraloría instruye proceso disciplinario a funcionarios de Segegob por infografías del “Estado en quiebra”
post-title
Quiroz garantiza que PGU no sufrirá recortes: "No vamos a tocar ningún beneficio social"
post-title
El nuevo escenario de la Guerra Fría en Medio Oriente: alianzas, guerra y comercio global

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X