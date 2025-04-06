"Hands Off!": Miles de personas marcharon contra Trump por todo Estados Unidos

Miles de personas participaron este sábado en protestas convocadas en un millar de ciudades y municipios de Estados Unidos, como Washington y Nueva York, en contra de los recortes y otras políticas del presidente, Donald Trump, a quien califican de autoritario.

La protesta, dirigida especialmente contra Trump y su mano derecha, el magnate Elon Musk, tuvo como lema “Hands Off!” (¡Manos afuera!) y fue la primera gran manifestación desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Estas protestas dieron a los opositores a Trump la oportunidad de demostrar su descontento en masa en respuesta a la amplia remodelación de la política exterior e interior de Estados Unidos por parte del presidente de los Estados Unidos a través de órdenes ejecutivas.

Unos 150 grupos de activistas se inscribieron para participar, según el sitio web del evento. Entre las organizaciones que asistieron están el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que representa a unos dos millones de empleados; la organización ecologista Greenpeace y Human Rights Campaign, el mayor grupo de defensa de las minorías sexuales en Estados Unidos.

La secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Liz Huston, rebatió la acusación de los manifestantes de que Trump pretendía recortar la Seguridad Social y Medicaid.

“La posición del presidente Trump es clara: siempre protegerá la Seguridad Social, Medicare y Medicaid para los beneficiarios elegibles. Mientras tanto, la postura de los demócratas es dar beneficios de Seguridad Social, Medicaid y Medicare a extranjeros ilegales, lo que llevará a la quiebra estos programas y aplastará a los ancianos estadounidenses”, dijo Huston.

Réplica en Europa

En varias ciudades del mundo, sobre todo en capitales europeas se celebraron concentraciones contra Trump, aunque con un número de participantes más limitado. En París, unas 200 personas, principalmente estadounidenses, se reunieron en la Place de la République para denunciar la política de Donald Trump con los lemas “Resistir al tirano”, “Salvar la democracia” o “Feministas por la libertad y contra el fascismo”.

En Berlín, los manifestantes blandieron carteles frente a un concesionario Tesla -la empresa dirigida por Elon Musk- llamando a sus compatriotas estadounidenses que viven en Alemania a protestar para que “el caos termine” en su país de origen.

También se llevaron a cabo manifestaciones en Lisboa y Londres, donde varios cientos de personas se reunieron en Trafalgar Square gritando “Manos fuera de Canadá”, “Manos fuera de Groenlandia” y “Manos fuera de Ucrania”.

En el pasado hubo otras protestas contra Trump. Al comienzo de su primer mandato, en 2017, cientos de miles de personas se unieron a la Marcha de las Mujeres en Washington para manifestar su oposición y este año se han organizado otras más pequeñas.