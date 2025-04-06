Partido Comunista oficializa candidatura presidencial de Jeannette Jara

En una jornada clave para la definición presidencial del oficialismo, el Partido Comunista (PC) proclamó a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como su candidata de cara a las elecciones de noviembre próximo. La resolución se tomó tras la finalización del IV Pleno del Comité Central, realizado la tarde de este sábado en la sede de la CUT, en Santiago.

Durante la instancia, que se extendió por varias horas, se debatió entre dos posibles cartas: la actual secretaria de Estado y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien había manifestado públicamente su disposición a competir, pese a cumplir arresto domiciliario total.

El debate interno incluyó dudas sobre la posibilidad de proclamar a Jara mientras aún forma parte del gobierno. Esa definición, según se señaló, quedará zanjada en los próximos días, cuando se concrete su eventual salida del gabinete.

Minutos después de las 19:00 horas, la ministra Jara se retiró de la reunión por “compromisos agendados”, pero antes declaró: “Cualquier cambio que se haga respecto de la responsabilidad que asuma cualquier persona, en este caso si es que fuera yo, la primera conversación que debemos tener es con el Presidente de la República, que hemos contado con su confianza todo este tiempo”.

Agregó además que “he tenido el tremendo honor de participar del gobierno del Presidente Boric durante estos tres años, voy a estar disponible para seguirlo acompañando hasta que se resuelva otra cosa. La primera conversación que voy a tener va a ser con él para ver cómo se va a resolver este tema, pero sin duda lo que las y los comunistas también decidan es muy gravitante, porque las tareas que me ha tocado como ministra de Estado he estado ahí en atención precisamente a mi militancia como comunista”.

Finalmente, pasada las 21:00 horas, el presidente del PC, Lautaro Carmona, oficializó la candidatura de Jara y anunció que Daniel Jadue será candidato a diputado por el Distrito N°9, que incluye comunas como Recoleta, Lo Prado, Renca, entre otras.