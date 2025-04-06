Pedro Pastor y su vínculo con Latinoamérica: "La primera vez que vine, con 20 años, cambió mucho mi manera de entender el mundo"

Hace bastantes años que nuestro continente se transformó en una parada habitual para Pedro Pastor, una de las voces más destacadas de la música española. “La verdad es que para mí fue un hallazgo”, confesó tras recordar cómo fueron sus primeros viajes a esta parte del mundo.

“La primera vez que vine con 20 años cambió mucho mi manera de entender el mundo, naturalmente. También porque yo he nacido en una ciudad pequeña en España y por mucho que haya viajado por allí, cruzar un continente y entender que hay cosmovisiones tan distintas a las tuyas, y que comparten la lengua, para mí fue muy revelador”, señaló Pastor en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile.

Una conexión que igualmente repercutió en el cauce de su arte. Y no solo en las letras, sino también en las melodías y ritmos que componen el variopinto cancionero que ha construido a lo largo de estos años. “Se me abrió una amalgama de posibilidades muy amplia para desarrollar mi música y poder conocer tantos territorios, que son los que han ido inspirando toda esta obra musical. Por eso hablo de que compongo desde este lado el mundo, porque también es muy estimulante para un músico estar recorriendo el mundo a través de sus canciones y topándose con tanta gente diversa que tiene tantas cosas que contarnos”, profundizó el autor.

“Desde ahí es muy enriquecedor para mí y muy orgánico ese dar y recibir musicalmente tantas culturas distintas, tantos timbres, ritmos, géneros, resoluciones, tantas situaciones políticas, sociales y contextos que resolver. Por supuesto que también toda la crudeza de este continente. Sería absurdo venir acá solamente a echar flores porque todos sabemos las luces y las sombras que nos atraviesan aquí en Latinoamérica”, añadió sobre ese componente social que igualmente caracteriza sus composiciones.

Es en ese contexto que Pastor llegará a nuestro país junto a su banda Los locos descalzos. Esto, en el marco de su gira “Escorpiano”, bautizada con el mismo nombre de su más reciente placa de estudio y que será lanzada en Chile con tres shows agendados para el 9, 11 y 12 de abril en Concepción (La Bodeguita), Santiago (Club Chocolate) y Quilpué (Trotamundos), respectivamente.

La fina línea de la memoria

Para Pastor, el inicio de su gira por la región estuvo cargada de un simbolismo particular. Antes de la llegada de su banda, el cantautor se adelantó para tocar en el carnaval de Barranquilla, en una instancia que él mismo definió como “una experiencia bastante hermosa”.

“Además, era el único artista internacional. Todo era música local y a mí, aunque me siento un poco intruso a veces, me gusta mucho tener estos espacios entre los locales porque es donde más aprendo y donde más disfruto”, valoró Pastor.

“Luego estuve en El Salvador y Guatemala por primera vez, haciendo un proyecto social. Iba a cantar en unas escuelas rurales, a conocer unas iniciativas allí en Guatemala, y nunca había estado en esos países de Centroamérica”, explicó. “Así llegué a México, llegó la banda, ensayamos una semanita y estamos ya así en pleno fuego de convivencia y gira. La verdad que hacía un par de años que no veníamos a muchos de los países a los que estamos volviendo y se extrañaba, se extrañaba mucho”.

Lo anterior, en una experiencia que también se conecta con el interés político que Pastor ha demostrado sobre las realidades complejas que atraviesan hoy a la humanidad, y que hace especial eco en su canción “El hambre de mi pueblo”. “Teniendo en cuenta que la historia es cíclica, no podemos dar por hecho que estas líneas de pensamiento no vayan a volver a tener cabida en nuestras sociedades, sobre todo cuando hay mucha gente que está interesada en que esto suceda. Especialmente cuando hay personas que son dueñas de los medios de comunicación, incluso ya que son dueñas de las redes sociales, que ya ni siquiera tratan de ocultar o de esconder ciertas propagandas”, explicó el músico.

“Tenemos el ejemplo de Elon Musk, que es el más claro. Prácticamente preside el país más poderoso o el que más nos afecta tanto a nosotros como a ustedes, que compra las redes sociales y que las utilizan para que nos aparezcan sus contenidos, directamente. Hay una frase en esa canción que dice ‘otra vez los pobres contra los pobres, los peleados, pues la estrategia de la mass media ha funcionado‘. Creo que la estrategia es muy clara, y es tenernos distraídas y pensar que el enemigo es el vecino que es exactamente igual de pobre que yo y que tú, cuando no hay nada que ver”, sumó.

Un escenario que, además, tiene directa relación con el resurgimiento de las tendencias fascistas en diversos lugares del mundo. “Creo que tiene mucho que ver también con la idea del auge del fascismo. Hace diez, quince años, en mi país el ser abiertamente defensor de algunas ideas estaba muy mal visto. Estaba muy reciente la dictadura. Y es indefendible una cierta línea de pensamiento que ha arrebatado la vida a cientos de miles de personas, que han desaparecido a otros cientos de miles”, explicó Pastor sobre cómo se relacionan estas ideas con la historia de los pueblos.

Algo que, para el compositor, tiene directa relación con lo dificultoso que resulta en nuestro presente el ejercicio de la memoria: “Eso en mi país estaba muy reciente, pero ahora parece que ya no. Y también es la línea tan fina de la memoria. Como estamos tan poco acostumbrados a ejercitar ese músculo, pues recordamos muy poco. Y esto responde tanto en Chile como en España, Argentina, Uruguay, como en tantos lugares. Son movimientos políticos que han causado tanta violencia, tanto terror, y aun así no podemos defender que eso acaba de pasar. Porque la memoria no está ejercitada. Entonces, no hay un acuerdo en el inconsciente colectivo para decir ‘no, esto es lo que pasó’”.

“Aquí, cada uno cuenta una historia y parece que todas son válidas. Pero la verdad, políticamente, socialmente, históricamente, es una en ese sentido. En nuestros países hubo gente que instauró dictaduras que arrebataron, para empezar, el tejido social, político y cultural de nuestros países y, por supuesto, la vida de muchísima gente”, recordó Pastor.

Disfrutar del proceso

Más allá de las conexiones que robustecen su relación con el continente, lo cierto es que la gira “Escorpiano” igualmente ha sido un reencuentro para Pastor con la energía artística que motiva su carrera.

“Junto a Los locos descalzos grabamos los discos en bloque, en conjunto. Entonces, ya tenemos un trabajo previo a la grabación muy intenso, muy largo, en el que nos juntamos en casita para mirar los arreglos de las canciones, para sacarle el mayor rendimiento posible a la canción. La canción nace así, desnuda, guitarra y voz, y tiene que vestirse de unos ropajes que llamen la atención de los que las van a escuchar para que puedan llegar al núcleo. Como la vida misma”, confidenció sobre ese proceso creativo.

En cuanto a este último disco, detalló que “de los cinco, es el tercero que grabamos de esta manera, y también ya es un proceso más liviano porque tenemos la experiencia de los otros dos. Ya intentamos disfrutar mucho más en el estudio y no sufrir, porque el estudio también puede ser un territorio de inseguridades, de muchos miedos, pero nosotros tratamos de que sea un templo del disfrute. Al final, es lo que vamos a dejar, nuestra obra musical ahí grabada, esa va a ser nuestra herencia, entonces tratamos de que quede impregnado ahí el mayor goce posible”.

“Estamos gozando lo extra musical. En el escenario estamos muy conectados y son muy buenos músicos, están sonando muy bien. Es todo muy consistente, muy sólido, muy bailable el show de estas giras. Estamos muy contentos con eso”, concluyó el artista.