Presidenta de CPC: "Hay que cuidar la relación comercial que tenemos con EEUU"

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, abordó los efectos que podría tener el anuncio de Estados Unidos de imponer un arancel del 10% a Chile.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Jiménez afirmó que “todavía estamos analizando y evaluando las consecuencias que esto puede tener. Yo lo veo con bastante preocupación (…) esto puede tener una escalada que pone en cuestión el devenir de la economía mundial”.

Respecto a la reunión que sostuvo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la líder de CPC comentó que lo primero que hicieron fue “analizar bien los anuncios y por supuesto, poner énfasis en las acciones que hay que tomar tanto particularmente desde el sector público y también del mundo comercial”.

Y añadió que han sido “enfáticos en público y en privado es que acá hay que cuidar la relación comercial que tenemos con Estados Unidos”.

En esa línea, manifestó que “lo mejor que podemos hacer es tener una relación muy diplomática con Estados Unidos y con China. Lo que está pasando en el mundo es de preocupación, somos un país pequeño, abierto, en que nuestro comercio internacional ha sido gravitante para nuestro desarrollo económico y, por lo tanto, creo que acá hay que evitar cualquier roce, cualquier diferencia”.

“Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, China es el primero, tenemos una alta dependencia, sigamos abriendo mercados, ese es el camino”, subrayó.

Sobre las críticas del Presidente Gabriel Boric a Donald Trump dijo que “nunca va a ayudar tener alguna crítica personal hacia el mandatario americano. Acá hay que tomarlo como una política país, y también una política de país con país, no administración con administración”.

“Los gobiernos pasan y la relación comercial que hemos tenido ha sido de larga data, y esperamos que siga siendo en el futuro. Hoy día la preocupación es, sentémonos a negociar, a ver cómo podemos mejorar nuestra situación es lo que debiera primar en todas nuestras conversaciones”, acotó.