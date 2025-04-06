Presidente del Colegio de Profesores critica a ministro Cataldo por dichos sobre protesta docente en Magallanes

Una polémica se encendió luego de que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificara como “chantaje” la movilización de docentes en la Región de Magallanes. Lo anterior, generó una dura respuesta por parte del Colegio de Profesoras y Profesores.

La declaración del ministro, quien argumentó que la protesta ponía “a los niños como rehenes” en una situación sin solución posible debido a la falta de recursos en el SLEP de Magallanes, fue calificada por el gremio como “declaraciones muy agresivas, muy destempladas y totalmente fuera de lugar”.

Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, expresó su molestia y sorpresa, asegurando que “cuando él habla de chantaje está emitiendo dichos inaceptables” y que esas palabras “son el discurso de la derecha dura de este país”.

El dirigente agregó que si bien comprende que el ministro deba dialogar con todos los sectores políticos, “otra cosa es que empiece a utilizar el lenguaje de ellos. Ese sector político que siempre ha descalificado las movilizaciones. Ahora resulta que el ministro adquiere ese lenguaje y adquiere esos dichos”.

Aguilar advirtió que estas declaraciones tensionan gravemente la relación del magisterio con el Ministerio de Educación. “Me parece muy preocupante porque entonces quiere decir que en ningún lugar de Chile se va a poder movilizar nadie según los dichos del ministro. Eso es inaceptable”, sostuvo.

Además, recordó que “en Chile existe el derecho a huelga, hay convenios internacionales e incluso es un derecho constitucional”. Por lo mismo, consideró “lamentable los dichos del ministro Cataldo” y pidió que sean corregidos para evitar un mayor distanciamiento con el gremio docente.

El presidente del Colegio cerró su intervención con una crítica directa: “No puede él poner en duda, poner en entredicho, el derecho a movilizarse y no puede usar epítetos tan duros, tan propios de la derecha más recalcitrante de este país, en circunstancias que se supone representa un Gobierno que es pro trabajadores y que tiene conciencia y sensibilidad social”.

Cabe destacar que la protesta de los profesores y profesoras del SLEP de Magallanes se debe principalmente a una demanda salarial. Los docentes, reclaman que previo al traspaso al Servicio Local de Educación, otros profesionales, como los asistentes de la educación, negociaron aumentos de sueldo, lo que dejó a los profesores por debajo de esos salarios.