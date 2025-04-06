Tras la proclamación de Jara: las dudas que aún persisten en el oficialismo de cara a las primarias

Un nuevo panorama en el oficialismo. Eso generó la proclamación, por parte del Partido Comunista (PC), de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como su candidata presidencial.

La instalación oficial de Jara en la carrera por La Moneda no solo provocó la molestia de algunos personeros de oposición que piden su salida inmediata del Gobierno, sino que también el que se comenzara a despejar qué es lo que pasará en las primarias presidenciales de junio. De todas maneras, aún hay algunos cabos sueltos.

El timonel de la Democracia Cristiana (DC) y candidato presidencial de dicha colectividad, Alberto Undurraga, destacó la labor de Jara como ministra y reconoció que es una carta competitiva, pero al mismo tiempo, advirtió que las primarias “hay que hacerlas entre los que piensan parecido”.

De esta manera, descartó casi de plano el que la DC vaya a competir con el oficialismo en junio, aún ahora que la candidata es Jara y no el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

“Nosotros no personificamos en una persona u en otra, sino en los pensamientos que hay detrás, cuando hay diferencias significativas en cómo enfrentar la seguridad, por ejemplo. Nosotros decimos seguridad sin complejos, lo que significa infraestructura crítica cuidada por militares y apoyar fuertemente lo que se está haciendo en el trabajo de la frontera. Eso significa un conjunto de cosas y vemos que en el Partido Comunista hay diferencias”, observó.

“Cuando las diferencias son tan grandes”, continuó, “la verdad que no es el camino que corresponde. Chile requiere para los desafíos que tiene por delante un liderazgo que no sea un liderazgo de los extremos, por lo tanto no estamos dispuestos a esa primaria”, afirmó.

Un tono similar adoptó el candidato del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Pese a que le dio la bienvenida a Jara a las primarias del oficialismo, el diputado también enfatizó en las diferencias entre su partido y el PC.

“Creo que es difícil que una candidatura del Partido Comunista termine representando a la gran diversidad que hay desde el centro a la izquierda y lo segundo, es que todavía es mucho más difícil y quizás imposible que pueda ganarle a una candidatura de la derecha en segunda vuelta”, dijo.

“Bienvenida Jeannette, que bueno que compita, pero nosotros somos de otra generación y representamos un proyecto moderno, un proyecto que quiere darle bienestar al país, que quiere traer justicia pero que no se olvida del desarrollo. Creo que hay legítimas diferencias dentro de nuestro sector respecto de lo que puede representar una candidatura del PC”, recalcó.

¿Qué hará el Partido Socialista?

Otras de las dudas que aún rondan en el oficialismo tiene que ver con las definiciones que tomará el Partido Socialista (PS). Solo el viernes la colectividad se declaró en “estado de reflexión” tras la destitución de la senadora Isabel Allende, un hecho por el que responsabilizan, principalmente, al Frente Amplio (FA).

Sin embargo, este domingo, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que están por mantenerse en el pacto electoral con el resto de los partidos del oficialismo. Lo que sí estaría por verse es si llevarán una candidatura propia a primarias.

“Lo coyuntural no se puede mezclar con las decisiones políticas que van a impactar al futuro. Una cosa es el afecto que tenemos por Isabel Allende, el dolor que puede causarnos como partido la salida anticipada de ella del Senado, pero eso no puede nublar nuestra decisión de ser siempre artífices de la unidad, conductores de la unidad que es lo que hemos venido haciendo en nuestros 92 años de vida”, comentó.

Por otra parte, respecto a una eventual postulación de ella misma al sillón presidencial, Vodanovic indicó que el PS, “tiene una definición pendiente, a veces se habla de que hay tardanza, pero la verdad es que nosotros en diciembre pasado tomamos una decisión que era tener una candidatura socialista. Esa definición y esa discusión no va a ser impuesta por la cúpula, va a ser discutida en la democracia interna de nuestro partido”, aseveró.

Alberto Mayol: “Con los nombres que hay es una primaria altamente leal al Gobierno”

Requerido sobre lo que serán las primarias del oficialismo, el sociólogo y cientista político, Alberto Mayol, señaló que por el momento, “con los nombres que hay, Jeannete Jara, Gonzalo Winter, Carolina Tohá, es una primaria altamente leal al Gobierno y al legado del Presidente”.

Mayol estimó que “no hay ningún disidente, ningún nombre que tenga una carga más bien hacia fuera del Gobierno, una carga de crítica interna, de fuerte reclamo respecto al tenor del Ejecutivo”.

“Esa figura más bien era Jadue y está quedando fuera de la discusión. Por tanto, tenemos a dos exministras que con la naturaleza de sus cargos es muy difícil que emprendan contra su gobierno y a Gonzalo Winter que es la persona de más confianza en términos políticos del Presidente Boric. Es una primaria bastante controlada y quizás por ello mismo también con poca gracia desde el punto de vista de la captación de votos”, comentó.

Sin embargo, Mayol también observó que lo que podría cambiar el escenario sería una candidatura del Partido Socialista.

“Si Paulina Vodanovic decide ser candidata presidencial en la primaria del Gobierno van a tener un nombre que tiene una perspectiva más crítica. Ella tiene la libertad para, desde una posición más tradicional, más de la antigua de Concertación, poder hacer crítica porque ella no ha pertenecido al Gobierno y tiene la oportunidad, también, de manifestar sus repartos con la tendencia del Frente Amplio a no pagar las cuentas en las actividades políticas”, sostuvo.

El sociólogo incluso afirmó que “el Partido Socialista puede apostar a emprender el camino de Pedro Sanchez en España para borrar del mapa al sector de la nueva izquierda, a la izquierda del PS y en paralelo al PC”.

“Esa defensa no la hizo el anterior presidente del partido, Álvaro Elizalde y en este caso, Paulina Vodanovic parece estar interesada en entrar en esa disputa aprovechando la conflictividad y el malestar de los votantes y militantes del Partido Socialista. Eso sería bastante novedoso y sí cambiaría el tenor de la elección de primarias”, dijo.