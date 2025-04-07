Destitución de la senadora Allende: PS supera tensiones con el Gobierno tras reunión en La Moneda

La directiva del Partido Socialista, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic, se reunió este lunes con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda para abordar la destitución de Isabel Allende, decidida por el Tribunal Constitucional tras la fallida compra de la casa de Guardia Vieja.

El hecho generó tensiones entre el PS y el Gobierno, pues desde la tienda socialista insisten en que los principales involucrados en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende fueron “personeros vinculados al Frente Amplio”. A esto se suma un punto especialmente sensible: el voto en contra de la senadora por parte de ministras del Tribunal Constitucional con cercanía política al FA.

De esa manera, la directiva del PS acudió a La Moneda para reunirse con el Presidente Boric. Tras dos horas de diálogo, la timonel socialista Paulina Vodanovic expresó tranquilidad y destacó tanto la sinceridad como la autocrítica del Mandatario

La senadora aclaró que el PS sigue en un periodo de reflexión política, enfocado en decisiones futuras y en la preparación de primarias amplias y participativas dentro del oficialismo, con el objetivo de fortalecer la unidad.

Además, la presidenta de la colectividad subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con el Gobierno para evitar futuros desencuentros y reforzar la confianza mutua. Según la senadora, “este tipo de conversaciones son esenciales para consolidar una agenda política que beneficie al país”.

Por otro lado, el PS reafirmó su compromiso con la búsqueda de consensos dentro del oficialismo, destacando que “la unidad es clave para enfrentar los desafíos políticos y sociales que se avecinan”. La tienda enfatizó que las primarias deben ser un espacio inclusivo y representativo de todas las fuerzas políticas aliadas.