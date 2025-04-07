Dra. Jeannette Dabanch: "Las vacunas son víctimas de su propio éxito"

La infectóloga de la Universidad de Chile, Jeannette Dabanch, calificó como una “muy buena medida” que el Ministerio de Salud haya decretado alerta sanitaria por virus respiratorios.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Dabanch advirtió que aunque no estamos en el peak -que ocurrirá a finales de mayo e inicios de junio- “tenemos circulación de virus respiratorios, los tres más importantes en este momento: rinovirus, SARS-CoV-2, el agente productor del Covid, e influenza A”.

Respecto al rinovirus, la infectóloga recalcó que éste no es un virus de resfrío común. “El rinovirus es una gran familia, son más de 90 virus y el principal causante de neumonía que se hospitaliza en adultos y niños. No es un virus cualquiera y por eso se vigila. Para ese virus no tenemos vacuna ni antivirales, pero sí tenemos las medidas de prevención que aprendimos durante los cinco años de pandemia. Evitar los lugares hacinados, lavarnos las manos y usar mascarilla si tengo síntomas respiratorios para no enfermar a otros”, recomendó.

Por otra parte, consultada sobre la compleja situación que vivió hemisferio norte durante el invierno y que podría replicarse en nuestro país si no se toman medidas preventivas, Dabanch aludió, al menos, a dos factores.

“El primero es que SARS-CoV-2, el Covid-19, que prácticamente nos ha afectado a todos más de una vez, es un virus que afectó nuestro sistema inmune y nos ha dejado susceptibles a algunas infecciones. Lo segundo, es la baja percepción de riesgo de la comunidad, nos hemos vacunado menos. Hemos aludido a la fatiga de la pandemia, expresión que no me gusta, y ha disminuido la percepción de riesgo. La gente se pregunta: ¿para que tantas vacunas?”, indicó.

Justamente, respecto a ese tipo de discursos y a la proliferación de información falsa sobre las vacunas, la especialista señaló que la propia efectividad de la inoculación para erradicar enfermedades es la que genera problemas.

“Los humanos somos muy dados a creer cuando vemos. ‘Ver para creer’ es el dicho, entonces la gente dice: ‘Bueno, si no existe esta enfermedad, ¿por qué tengo que vacunar a mi niño contra la poliomeletis? Si no existe el sarampión, ¿por qué lo tengo que vacunar?‘. Lamentablemente, las vacunas son víctimas de su propio éxito”, reflexionó.

En esa línea, Dabanch hizo un llamado a la población, sobre todo al personal de salud y a los grupos de riesgo, a que concurran a los centros de vacunación en este momento y no más adelante.

“Nuestro país tiene un programa nacional de inmunizaciones que pone como bien público las vacunas. Tenemos vacunas para influenza, SARS-CoV-2 y para adultos de 65 años o más que no se han puesto una vacuna que se llama neumococo”, dijo. Asimismo, sostuvo que las vacunas estan disponibles en los centros de vacunación, mientras que el Ministerio de Salud ha ampliado los lugares en donde podemos acceder a la inoculación, por lo que solo “necesitamos poner nuestro brazo” y recibir el pinchazo.