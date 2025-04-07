El primer "Día de Gabriela Mistral": Gobierno conmemora su natalicio y 80 años del Premio Nobel de Literatura

“Su historia es tan conocida por los pueblos de Sudamérica que, transmitida de un país a otro, se ha convertido casi en una leyenda“. Con esas palabras, y a través de X, la cuenta oficial del Premio Nobel dio cuenta del natalicio número 136 de Gabriela Mistral, una de las voces más importantes de la poesía hispanohablante y que el 10 de diciembre de 1945 se coronó como la única poeta latinoamericana en recibir el galardón más importante para el mundo de las letras.

Una conmemoración que también se hizo extensiva al Gobierno con la celebración del primer “Día de Gabriela Mistral”, efeméride establecida durante el 2024 a través del decreto de Ley 21.672 y que consolidó el 7 de abril como la fecha predilecta para abordar su legado. “Este año por primera vez celebramos el natalicio de Gabriela Mistral en todo nuestro país”, valoró la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, en el marco de la actividad que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda.

“En ese sentido, además conjuga con que estamos en el marco de la celebración de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, la primera persona en Latinoamérica en obtener este reconocimiento en el ámbito de la literatura y, hasta la fecha, también la única mujer”, sumó la autoridad.

“Her story is so well known to the people of South America that, passed on from country to country, it has become almost a legend.” Do you know the story of Chilean poet and #NobelPrize laureate Gabriela Mistral? Read it here: https://t.co/VxOivhnnKH pic.twitter.com/sV40IdeU1k — The Nobel Prize (@NobelPrize) April 7, 2025

Además de la ceremonia llevada a cabo en el Patio de Los Cañones -que contó con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, parlamentarios y varios profesores, profesoras y estudiantes-, Arredondo también abordó la forma en que este festejo se hará presente en el resto del país: “Hoy partimos con diversos edificios públicos vestidos con la imagen de Gabriela Mistral, con la pregunta ‘¿qué será de Chile en el cielo?’, que es una que ella misma se hiciera en sus manuscritos de ‘El poema de Chile‘, su obra póstuma”, entre los cuales se encuentran la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Transversalidad que igualmente fue valorada por la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry. “Hoy se inician las actividades por la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel a nuestra poeta Gabriela Mistral. Fue poeta, educadora y defensora de la justicia. Hoy, desde La Moneda, se da inicio a este año de celebración de su legado, donde tendremos más de 200 actividades a lo largo del país que, precisamente, nos convocan a reflexionar sobre el rol de la poesía, su historia, quiénes somos y sobre el país que queremos construir“, expresó la también ministra de Ciencias.

Todas, actividades que se llevarán a cabo a lo largo de Chile y que fueron canalizadas a través de un comité convocado por el Jefe de Estado, Gabriel Boric. “Hemos asistido en nuestra calidad de integrante del comité constituido por el Presidente de la República para organizar una serie de actividades que son conmemorativas de los 80 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura”, comentó sobre esta instancia la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste.

“Esta era una actividad muy especial con la que se da inicio desde hoy, que es su natalicio, y hasta el 10 de diciembre, que es el día en que recibe el Premio Nobel, como una manera de reconocer la tremenda obra de Gabriela Mistral”, sumó la parlamentaria.

Más de 200 actividades desplegadas

En total, serán más de 200 las diversas instancias culturales y artísticas que relevarán la vida y obra de Mistral. La programación de todas ellas disponible en los sitios web www.gabrielamistral80.cl y en chilecultura.gob.cl.

El puntapié inicial de la conmemoración fue encabezado por Tryo Teatro Banda, quienes protagonizaron en La Moneda la obra “Gabriela canta cuentos“, y que da vida a las adaptaciones en verso hechas por la poeta de las historias de “Blanca Nieves”, “Caperucita Roja” y “La Cenicienta”. “Recordemos que Gabriela Mistral, cuando estuvo en México invitada por el gobierno para trabajar en la reforma educativa de ese país, reescribió en verso cuatro cuentos como una manera de acercar la poesía a los niños”, recordó Francisco Sánchez, director de la compañía teatral.

“Tryo Teatro Banda los musicalizó, los orquestó y los estrenó con la Foji hace cuatro años atrás. Hoy fuimos invitados a abrir la conmemoración de los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral y había niños y niñas invitados. Nos puso muy felices ver el Patio de Los Cañones de La Moneda con niños y niñas que venían a ver teatro, escuchar poesía, música”, valoró el artista.

Esto, en un momento que también coincide con un importante aniversario para la agrupación: “Este año cumplimos 25 años como grupo e hicimos una presentación muy bonita. Los cuentos son cantados con orquesta y fue una hermosa manera de conmemorar los 80 años del Nobel de Mistral, que tanto queremos en Chile y es una mujer tan importante, además. Profesora pública, como primera cosa“, expresó Sánchez.

“Su pasión y su obsesión era que a los niños y niñas se les debe educar de forma gratuita con amor, respeto y calidad. Y ese es su principal legado junto con su obra poética, que es monumental, hermosa y profunda. Una mujer oriunda de una provincia chilena, del campo, que tuvo todas las dificultades imaginables de la época en que vivió para surgir, para comunicarse con gente de todo el mundo, para ser reconocida y, finalmente, premiada por su poesía y su visión de las mujeres, la educación y la infancia”, concluyó el director.