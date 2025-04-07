Elegido por tómbola: José Miguel Castro (RN) asume como nuevo presidente de la Cámara de Diputados

Este lunes se definió el nuevo liderazgo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tras una votación que arrojó un empate entre la frenteamplista Camila Rojas y el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, la tómbola definió al parlamentario de oposición como el presidente de la Corporación.

Inicialmente, la derecha enfrentaría dividida esta elección, pues el conglomerado tenía a dos candidatos para conducir la Cámara Baja: Jorge Alessandri (UDI) y José Miguel Castro (RN).

Sin embargo, el camino del RN quedó despejado luego de que Alessandri optara por bajar su candidatura para entregar su apoyo a su par de Chile Vamos y apuntar a la vicepresidencia.

Así, la competencia quedó entre Castro y la candidata del oficialismo, la diputada Camila Rojas (FA). En la primera votación realizada por el Pleno de la Corporación, Castro obtuvo 74 votos y Rojas 75. Ninguno obtuvo mayoría absoluta, por lo que se requirió de una segunda elección.

En ese segundo intento los diputados quedaron en un empate, por lo que se procedió a usar el método de tómbola. Finalmente, con el azar de su lado, Castro se convirtió en el nuevo timonel de la Cámara.

Una vez electo, el nuevo presidente de la Cámara Baja agradeció el apoyo entregado por su bancada y afirmó que “acepta con honor” ser el primer presidente de la Región de Antofagasta. En esa misma línea, el militante de RN agradeció en particular al diputado Jorge Alessandri, por su “generosidad en beneficio del sector“.

Asimismo, Castro hizo hincapié en que esta presidencia “no será patrimonio de una sola bancada ni de un solo sector político“. “Me comprometo a ejercer este cargo con ecuanimidad, respeto institucional y vocación de servicio público, escuchando todas las voces, sin ninguna distinción, porque así lo exige el momento que vive nuestro país. Lo haré con convicción, pero también con humildad, sin principios ni a nuestra visión que tenemos de Chile”, explayó.

El parlamentario invitó a sus colegas a trabajar juntos “en tiempos de desafíos y oportunidades, sin presentes” sin distinciones, para avanzar en temas que realmente importen a la ciudadanía y “llevar adelante los caminos de nuestro país que tanto los necesita“.

Cabe mencionar que, con la elección de Castro, Renovación Nacional se hizo con la presidencia de ambas Cámaras, luego de que Manuel José Ossandón asumiera la del Senado el pasado 26 de marzo.