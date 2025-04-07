Fábrica de colchones en Paine es consumida por las llamas

Este lunes, un voraz incendio afecta a una fábrica de colchones en la comuna de Paine, en la Región Metropolitana.

La emergencia ha provocado una densa columna de humo negro, que es claramente visible desde diversos sectores de Santiago.

El siniestro ocurre en un área de almacenamiento de una empresa situada en la caletera de la Ruta 5 Sur, en dirección al norte, cerca de la intersección con el Camino 6 Oriente.

Bomberos de Paine acudieron al lugar para combatir las llamas, aunque el fuego aún no ha sido controlado.

Por ahora, se desconocen las causas del siniestro y no hay información confirmada sobre posibles heridos. Como medida preventiva, los empleados de la planta fueron evacuados para garantizar su seguridad.

La Seremi de Salud Metropolitana dio a conocer que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre la suspensión de clases en Paine y Buin, las que en la tarde de este lunes vieron interrumpidas sus actividades educacionales.