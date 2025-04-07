Falla en la línea 1 del Metro en hora punta provoca colapso en la Alameda

Pasadas las 07:30 horas de este lunes, Metro de Santiago anunció el cierre de dos estaciones de la Línea 1 por una falla técnica lo que provocó grandes inconvenientes en La Alameda, pues el transporte terrestre no dio abasto.

El servicio de la Línea 1 se encuentra disponible entre San Pablo a Universidad de Chile y desde Baquedano a Los Dominicos, por lo que los usuarios del Metro deben descender en las estaciones Universidad de Chile y Baquedano y optar por el transporte público terrestre.

Sin embargo, el apoyo de Red Movilidad no ha dado abasto para trasladar a los santiaguinos, por lo que muchos han optado por caminar ante la dificultad para tomar micro.

Por el momento, se desconoce a qué hora se restablecerá el servicio.