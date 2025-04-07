Jeannette Jara renuncia al Ministerio del Trabajo para asumir candidatura presidencial

A primera hora de esta mañana se concretó la reunión con el Presidente Gabriel Boric donde la ministra Jeannette Jara presentó su renuncia a la cartera del Trabajo para presentarse como abanderada presidencial del PC.

El sábado el PC había puesto término a la extensa discusión respecto a la definición de Jara como la carta presidencial que representará al partido en las primarias de junio próximo.

A su llegada, Jara atendió a los medios e hizo resumen de su trabajo al mando del Ministerio del Trabajo.

“Estoy muy contenta, creo que hemos tenido tres años bien importantes de gestión en el Ministerio del Trabajo, y ahora voy a ir a conversar con el Presidente que es lo que corresponde”, dijo Jara.

Con ella, son dos las hoy exministras del gabinete que intentarán llegar a La Moneda. La anterior es la ex titular de Interior Carolina Tohá, quien dejó el cargo a principios de marzo para asumir como la candidata del PPD.