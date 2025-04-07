Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de Abril de 2026


Jeannette Jara renuncia al Ministerio del Trabajo para asumir candidatura presidencial

La secretaria de Estado llegó a primera hora al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. La decisión se toma luego que el Partido Comunista la nominara como su candidata presidencial.

La secretaria de Estado llegó a primera hora al Palacio de La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric. La decisión se toma luego que el Partido Comunista la nominara como su candidata presidencial.

Política

A primera hora de esta mañana se concretó la reunión con el Presidente Gabriel Boric donde la ministra Jeannette Jara presentó su renuncia a la cartera del Trabajo para presentarse como abanderada presidencial del PC.

El sábado el PC había puesto término a la extensa discusión respecto a la definición de Jara como la carta presidencial que representará al partido en las primarias de junio próximo.

A su llegada, Jara atendió a los medios e hizo resumen de su trabajo al mando del Ministerio del Trabajo.

“Estoy muy contenta, creo que hemos tenido tres años bien importantes de gestión en el Ministerio del Trabajo, y ahora voy a ir a conversar con el Presidente que es lo que corresponde”, dijo Jara.

Con ella, son dos las hoy exministras del gabinete que intentarán llegar a La Moneda. La anterior es la ex titular de Interior Carolina Tohá, quien dejó el cargo a principios de marzo para asumir como la candidata del PPD.

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