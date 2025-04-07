Ley de Fraccionamiento: Comisión de Hacienda del Senado intensifica trabajo para despachar esta semana

En la Comisión de Hacienda del Senado, se vivieron minutos clave para la Ley de Fraccionamiento del sector pesquero.

A días de las protestas que protagonizaron varios grupos de pescadores artesanales, la instancia presidida por el senador Evópoli, Felipe Kast, sesionará con más frecuencia de lo habitual, con la idea de que esta misma semana el proyecto se despache a la Sala del Senado.

La mañana de este lunes estuvieron presentes en la instancia los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Economía, Nicolás Grau, ambos convocados para referirse a los efectos que tendrá la Ley de Fraccionamiento en los ingresos fiscales.

Marcel detalló que con el aumento de la cuota que le corresponde al sector de la pesca artesanal, se disminuirán los ingresos que el Estado percibe; pero que aquello se verá contrarrestado con el alza de 15% de la cuota de jurel que Chile puede extraer del mar.

Justamente, ese fue el punto que generó preocupación entre senadores de oposición. Desde tal sector, se plantearon dudas respecto a la licitación de las nuevas cuotas de jurel, en el sentido de que podría generar conflictos con las empresas que ya tienen derecho a extraer el recurso.

“El temor que tenemos como Comisión de Hacienda es si eso no va a chocar con demandas, con algún tipo de litigio, porque al final cuando legislamos mal en el Congreso, terminamos en los tribunales”, dijo el senador Felipe Kast.

“Ya vimos lo que ocurrió en isapres, donde básicamente por tener una legislación poco clara cada una de las partes interpretan lo que quieren y termina un juez, que tal vez no estuvo en la discusión parlamentaria, definiendo qué es lo que quería decir el legislador”, advirtió.

En respuesta, el ministro Marcel aseguró que respecto al jurel “el aumento de la captura es producto de una regulación, no producto de una mayor abundancia del recurso por factores climáticos o de otro tipo, sino que es producto de una regulación que aumenta la cuota como producto de acuerdos internacionales. En esa circunstancia, me parece legítimo, razonable y hasta deseable que sea la licitación el mecanismo a través del cual se asignen esas cuotas adicionales”, señaló el ministro.

Por su parte, el ministro Grau apuntó a que “el 15% adicional que se licita no toca la cuota que haya sido licitada con anterioridad, solo versa respecto a lo que sería la parte nueva”. “Quiero dejar claro eso porque hay licitaciones que están comprometidas hasta incluso el 2041. Eso no es parte de lo que variaría a propósito de esta licitación”, insistió.

¿Ánimo de dilatación?

En el plano más político, el senador de la UDI, Javier Macaya, cuestionó el manejo del Gobierno durante la tramitación del proyecto y también el hecho de que no existan instancias de negociación similares a las de Ley Corta de Isapres y a la reforma de pensiones.

“Yo con la ministra de Salud, con el ministro de Hacienda, con la ministra Jara, incluso, teníamos permanentemente intercambios de cuáles eran las posibilidades de llegar a acuerdo. Yo acá no he visto eso”, observó.

Mientras, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez instó a acelerar la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, teniendo en cuenta que el proyecto está en la tabla de la Sala Senado del día miércoles. A juicio del parlamentario, no se puede esperar a que exista acuerdo entre los senadores y senadoras para poder votar. “Cuando hay un recurso escaso y lo vamos a repartir no es fácil llegar a acuerdo y puede que no haya uno. Frente a esa situación, ¿vamos a dilatar la votación? Yo lo que entiendo es que las diferencias que puedan existir se resolverán votando y puede que se rechacen unas cosas, otras se aprueben, pero me parece que eso es importante, porque si no, uno queda con la sensación de que hay una voluntad de dilatar”, estimó.

“Un acuerdo es muy difícil lograrlo en esta materia y no creo que se pueda supeditar la votación a que exista un acuerdo”, recalcó.