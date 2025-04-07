Mesa Técnica entrega informe con 10 recomendaciones para mejorar el Sistema de Admisión Escolar

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, recibieron este lunes a los integrantes de la Mesa Técnica del Sistema de Admisión Escolar (SAE), quienes entregaron su informe de recomendaciones para la optimización y perfeccionamiento del sistema.

A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia la equidad en la distribución de estudiantes, la Mesa evidenció diversas debilidades del SAE, entre ellas la persistente segregación socioeconómica y territorial. Aunque el sistema busca asignar cupos de manera justa, la calidad de los colegios sigue dependiendo de factores como ubicación y recursos.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos y presidenta de la instancia técnica, explicó que en la comisión “participaron 12 personas que representan distintas sensibilidades, atendiendo especialmente a las demandas y requerimientos de la comunidad educativa en su conjunto”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció el esfuerzo y dedicación de todos los integrantes del espacio y mencionó los pasos a seguir para que las mejoras a este proyecto entren en vigencia lo antes posible. “Lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo presente indicaciones a dos mociones parlamentarias que están en el Senado para poder iniciar la tramitación de estos ajustes y modernización del Sistema de Admisión Escolar”, señaló.

En ese sentido, enfatizó que: “Esperamos que esta transversalidad, esta voluntad de construir los acuerdos que se han logrado plasmar en este informe, sean también lo que primen como parte de el ambiente de trabajo en el Parlamento para poder cerrar este ciclo de ajustes y monitoreo, que por cierto seguramente el tiempo nos va a indicar la necesidad de continuarlo”.

Entre las recomendaciones del documento, se destacó la necesidad de estructurar un espacio de evaluación de la política pública. Al respecto, Eyzaguirre sostuvo que confía en que el informe se aprobará sin mayor problema en Congreso Nacional.

“Tengo la impresión de que va a haber un acuerdo en el Congreso porque somos una mesa muy diversa, representamos sensibilidades muy distintas y logramos muchos acuerdos que están plasmados en este informe. Muchas de las medidas que están acá tienen el apoyo unánime de toda la mesa, en algunos no, algunos son recomendaciones de mayoría donde están anotados a pie de página los disensos, pero en la gran mayoría de las medidas tenemos acuerdos bien transversales y creo que eso puede ayudar a llegar a los acuerdos necesarios en el Parlamento para perfeccionar el sistema de admisión”, manifestó.

El informe de la Mesa Técnica del Sistema de Admisión Escolar contiene diez propuestas en distintas dimensiones, basadas en audiencias públicas y en la revisión de evidencia internacional y nacional: