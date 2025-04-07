Osvaldo Rosales: "Trump busca que EEUU vuelva a ser el campeón de las manufacturas y no lo conseguirá"

En el marco de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, el economista Osvaldo Rosales, aseguró que el mandatario estadounidense tiene una obsesión con “intentar que retroceda el reloj de la historia, de manera de volver a la década del 60, donde Estados Unidos era el poder económico que no tenía ningún contrapeso a nivel mundial”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ex director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (ahora Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales) detalló que se pretende volver a un momento “en que el eje articulador de la economía mundial era el sector petro químico y automotriz, donde la catedral automotriz estaba en Detroit”.

“Obviamente eso ha cambiado, radicalmente, no solo porque en materia automotriz, los japoneses primero, los europeos después, los coreanos luego y ahora los chinos han desplazado las marcas norteamericanas de lejos; sino también porque a partir de inicios de este siglo, China ha logrado empatar con Estados Unidos en tecnologías claves y superarlo en varios temas fundamentales. Lo que busca Trump es que Estados Unidos vuelva a ser el campeón de las manufacturas mundiales y obviamente no lo va a conseguir”, declaró.

De acuerdo a Rosales, otro de los objetivos del presidente norteamericano al aumentar los aranceles, es compensar la baja de impuestos.

“Lo que más quiere es sustituir los impuestos domésticos por ingresos arancelarios, que supuestamente los pagarían los demás países y ahí está el gran error. Lo que él busca es una reforma tributaria plutocrática, es decir, que favorezca a los más ricos. Ahí vamos a tener una ecuación bien compleja porque si llegase a darse esta situación, va a traspasar parte de los costos a sectores medios”, advirtió.

Por otra parte, consultado sobre la posición que debería tomar nuestro país y sobre las críticas que recibió el Presidente Gabriel Boric por cuestionar a Donald Trump, Rosales señaló que “aquella lógica de portarse bien con el imperio poco rinde”.

“Milei va a correr a sacarse fotitos con él y también le aplican el 10%, por ahí no va el tema. Yo creo que lo que está haciendo el Gobierno es lo que corresponde. ¿Qué corresponde? Primero informarse bien de todo esto, luego hay que hacer lobby de forma inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de hacer lobby por la prensa, sino que buscar mecanismos que permitan que sean los propios afectados en Estados Unidos, las empresas norteamericanas, las organizaciones empresariales norteamericanas, que hacen negocios de exportación con Chile, las que hagan ese lobby”, sugirió.

“Obviamente, la autoridad chilena podría hacer las consultas con la USAID para preguntarle de dónde sale ese 10%, porque no hay nada que lo explique”, aseveró.

Foto: Gage Skidmore.