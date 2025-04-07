Podcast “El Fantástico Mundo Mistraliano” se emitirá por la señal de Radio Universidad de Chile

Distintas facetas y preocupaciones de Gabriela Mistral. Esto es principalmente lo que el público podrá oír en un diálogo entre la poeta Gladys González y la socióloga Javiera Naranjo, desde el podcast “El Fantástico Mundo Mistraliano”, programa que será transmitido por Radio Universidad de Chile a contar de este 8 de abril.

“Gabriela Mistral es una de las escritoras que admiramos profundamente y hemos querido hablar de sus distintos roles: escritora, editora, mística, vegetariana, budista, académica, diplomática, naturalista, jardinera, paseante, viajera, amiga, hermana, hija, enamorada”, cuentan ambas realizadoras.

Como parte de la conmemoración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Mistral -el primero a una escritora latinoamericana- los episodios recorrerán aspectos como el vínculo de Mistral con la naturaleza y la botánica; su trabajo como editora de una revista en Magallanes; su lado más espiritual y místico, entre otras cuestiones. Todo esto, en diálogo con la completa y creciente colección que Ediciones Libros del Cardo tiene sobre Mistral.

Como señaló Gladys González, editora de Ediciones Libros del Cardo, la realización de este material de difusión “es un trabajo colectivo, apto para todas las edades, con destacadas invitadas que nos acompañan a ingresar al mundo mistraliano desde lo cotidiano con sencillez y pasión, tanto desde la colección Gabriela Mistral de la editorial como de archivos patrimoniales”.

En tanto, Javiera Naranjo, co-fundadora de Oficios Varios, destacó que “este programa lo hacemos no tanto como expertas mistralianas, sino como grandes admiradoras de la vida y obra de Gabriela Mistral. Ella, para nuestra organización es muy importante ya que es a raíz de sus textos sobre los oficios desde donde vamos construyendo también nuestra propia idea de lo que entendemos como un oficio”.



El más reciente volumen de la colección mistraliana de Editorial Libros del Cardo es “La magia del oficio, magia se queda. Gabriela Mistral y los Oficios”, co-publicado junto a Oficios Varios, celebrando una década de esta organización dedicada a la investigación y difusión de oficios en Chile. Fue lanzado en diciembre del 2024, anticipando las celebraciones por los 80 años de la entrega del primer Premio Nobel.

“Es la ética que ella deja en estos textos la que nos va ayudando a construir nuestra propia idea, y en ese sentido, se ha vuelto una pensadora muy importante para nosotras. Desde ahí es que nace este libro, que deja una compilación y selección de textos que para nosotras son un tesoro, y que quisimos compartir con más personas para que pudieran admirar y reflexionar sobre estos temas”, señaló Javiera Naranjo.



Las conductoras de este podcast invitan a escuchar esta primera temporada, adelantando que están próximas a lanzar un segundo ciclo de programas que serán de igual modo emitidos por las señales de Radio Universidad de Chile.