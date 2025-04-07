Renuncia, emplazamiento a Kaiser y su íntima despedida del ministerio: las primeras horas de la candidatura de Jara

Entre lágrimas, aplausos de funcionarios, un ramo de flores, y gritos de “se siente, se siente, Jara Presidente”, la ahora ex secretaria de Estado, Jeannette Jara, abandonó pasadas las 13 horas y visiblemente emocionada el Ministerio del Trabajo -cartera que habitó desde el 11 de marzo del 2022- para sumarse a la carrera hacia La Moneda y competir en primarias oficialistas como carta del Partido Comunista.

La exministra estuvo reunida en su oficina junto a su gabinete, para luego despedirse de cada equipo de funcionarias y funcionarios. “Me asusta, pero me gusta“, afirmó Jara a los medios en el frontis de la secretaría de Estado para después retirarse conduciendo su propio auto, prometiendo que este martes, día en que se espera ocurra una ceremonia de cambio de gabinete, iniciará su candidatura propiamente tal.

Previo a ello, Jara asistió a las 08 horas en punto hasta la sede de Gobierno para presentar su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric y responder, en su primera declaración quizás ya en tono de candidata, a quienes cuestionaron que fuera proclamada en el ejercicio de su cargo, luego de que su colectividad resolviera su candidatura el pasado sábado. Así, los dardos cayeron sobre el aspirante presidencial del Partido Nacional Libertario y diputado, Johannes Kaiser.

“Yo presento mi renuncia desde hoy. Ayer el Presidente venía llegando, no la iba a presentar por WhatsApp, pero créame que los entiendo porque siempre hay que cuidar muy debidamente el uso de los recursos públicos (…). Y como dicen por ahí, es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos, mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo, creo que sería sano para la democracia”, instó.

Por medio de la red social X y casi una hora y media después, Kaiser respondió aludiendo a una distinción entre cargos de Gobierno y el Parlamento. “Hay una diferencia esencial entre un ministro y un parlamentario. Uno, el parlamentario es elegido por la gente y es elegido por todo un período, no tiene la posibilidad de renunciar. Y la otra, que el ministro es designado por el Presidente de la República y puede manejar muchos miles millones de dólares de presupuesto”, argumentó.

“La razón por la cual se pide a los ministros la renuncia es porque tienen recursos, a veces de cientos, a veces de miles de millones de dólares a su disposición que podrían utilizarse para realizar lo que se llama el cohecho, es decir, la compra de votos con fondos públicos”, añadió.

Una clase de educación cívica para la ahora ex ministra Jara: pic.twitter.com/uOJgBgrcit — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) April 7, 2025

Sin embargo, la respuesta de Jara atiende además a la situación de otros candidatos presidenciales de la alianza progresista a la que pertenece, como Jaime Mulet (FRVS), Vlado Mirosevic (Liberal) y Gonzalo Winter (Frente Amplio). La timonel de éste último partido, Constanza Martínez, desdramatizó los dichos y respondió que: “Se ha hablado de la imposibilidad de renunciar a sus cargos, es algo que no se puede hacer. Creo que tiene que ver con una crítica más de fondo de la exministra Jara a hacer noticia por parte de Johannes Kaiser con cualquier elemento que trate de enlodar la conversación”.

Tras retirarse del ministerio, Jara evitó responder por sus dichos.

Cambio de gabinete y remplazo

Tal como fue prometido y ocurrió con la salida de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, el Gobierno prepara para este martes una ceremonia de ajuste de gabinete para despedir formalmente a Jeannette Jara y conocer su remplazo. En el encuentro se espera que el Presidente Boric destaque su legado en la cartera como la reforma de pensiones y la Ley de 40 horas laborales, algo similar a lo que hoy se escuchó de la portavoz subrogante, Aisén Etcheverry.

“La exministra Jara fue esencial en la construcción de acuerdos para una reforma de pensiones. Fue esencial en avanzar en el proyecto de Ley de 40 horas. Fue esencial en lograr un alza histórica en el salario mínimo y, sin duda, la vamos a extrañar desde el gabinete, pero le deseamos toda la suerte en sus nuevas aventuras”, señaló.

La subrogancia de la cartera, según informó la Dirección de Comunicaciones de Presidencia, quedará en manos del actual subsecretario del Trabajo y sociólogo, Giorgio Boccardo. Quién sería el nombre que propone el Frente Amplio para suceder a Jara a la cabeza del ministerio, en un último período donde generalmente a las administraciones les aqueja el llamado síndrome del “pato cojo”, es decir, el bajo interés de los partidos por disputar cargos gubernamentales ante la proximidad de nuevas elecciones.

Constanza Martínez señaló que “nosotros sabemos que es el Presidente es el que toma la definición sobre su equipo de trabajo, sí creemos que Giorgio Boccardo ha hecho una gran labor como subsecretario y siempre ponemos todos nuestros cuadros a disposición del Presidente”.



De ocurrir su nombramiento, el Partido Comunista quedaría momentáneamente sin representación en el comité político, considerando que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se encuentra con post natal.