Trump amenaza a China con aranceles adicionales del 50%: Pekín lo acusa de priorizar sus "intereses egoístas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere castigar a China por sus represalias en la guerra comercial y amenazó con imponer aranceles adicionales del 50% al gigante asiático, el que ya sufre del 54%.

“Ayer, China impuso aranceles de represalia del 34%, además de sus aranceles ya récord, aranceles no monetarios, subvenciones ilegales a empresas y manipulación masiva de divisas a largo plazo, a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos mediante la imposición de aranceles adicionales, más allá de su ya existente abuso arancelario a largo plazo de nuestra nación, se enfrentará inmediatamente a aranceles nuevos y sustancialmente más altos, por encima de los establecidos inicialmente”, escribió el Trump en Truth, su red social.

Así, el jefe de la Casa Blanca sostuvo que “si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya prolongados abusos comerciales para mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles ADICIONALES a China del 50%, a partir del 9 de abril“. “Además, ¡se darán por terminadas todas las conversaciones con China en relación con las reuniones solicitadas! Las negociaciones con otros países, que también han solicitado reuniones, comenzarán de inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, añadió. El mandatario norteamericano ha mostrado disposición a conversar con los distintos países a los que impuso aranceles, pero lo haría con con sus condiciones y exigiendo que las naciones no contesten a su agresión comercial, la mayor en más de un siglo.

China acusa a Trump de priorizar sus “intereses egoístas”: El Gobierno de China cuestionó este lunes al presidente estadounidense por pretender imponer con aranceles sus “intereses egoístas” por encima del derecho de cualquier nación al desarrollo. Y aseguraron que esta “intimidación económica” pone en riesgo la recuperación mundial.