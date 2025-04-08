Casa Allende: Gobierno sale en defensa de asesora de Segpres ante presiones por su renuncia

Un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno desató la jefa de la división jurídica-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya. Durante su participación en la CEI de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, reconoció que ella y su equipo sabían de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández, y aún así no advirtieron la situación.

En su defensa, ante los cuestionamientos de los diputados de la CEI, mencionó que no estaba dentro de sus competencias reparar en esta inhabilidad. “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, expuso Francisca Moya.

Declaraciones que han levantado críticas desde distintos sectores y que han presionado por la renuncia de la jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres.

Esta martes, en su participación en la Comisión de Constitución del Senado, la actual ministra de la Segpres, Macarena Lobos, debió afrontar la interpelación de los parlamentarios respecto de esta situación. Fue el senador Alfonso De Urresti (PS) quién dio inicio a los cuestionamientos al exigir “máxima rigurosidad”.

La secretaria de Estado afirmó que se “ha generado una confusión” en torno a las declaraciones de Francisca Moya. Según Lobos, lo que quiso decir la asesora de la Segpres es que “ella conocía las normas constitucionales” y que esto “no es lo mismo respecto al rol que le compitió en el caso específico del decreto supremo 38”.

“Como se ha dicho profusamente, es el decreto habilitante para la adquisición de un inmueble. En ese caso, lo que se habilita es la adquisición de un inmueble X y ella en ese caso hizo la revisión jurídica constitucional que corresponde, la juridicidad del acto de acuerdo a la ley y a la etapa que corresponde del proceso. En esa perspectiva, tal como lo ratificó la Contraloría General de la República, el acto del decreto supremo 38 estaba totalmente ajustado a derecho”, defendió la ministra Lobos.

Distinto es, de acuerdo con lo expuesto por la ministra de la Segpres, lo relacionado a las inhabilidades. “La inhabilidad tendría que haberse constatado por el ministerio que estaba a cargo al momento de suscribir la compraventa”, remarcó Lobos, quién además recordó que por esto se hizo valer la responsabilidad política y administrativa en el Ministerio de Bienes Nacionales.

Presiones por su renuncia

Desde la oposición, partiendo por el presidente de la CEI del caso Allende, el diputado Andrés Longton (RN), han presionado por la renuncia de Francisca Moya. “Nos sorprende que el día de hoy, a esta hora, la jefa jurídica de Segpres siga en su cargo”, insistió en esta jornada el parlamentario.

“Si el Presidente (Boric) no es capaz de tomar las decisiones políticas que correspondan, a pesar del costo personal que eso implique, porque sabemos que la señora Moya es muy cercana al Presidente de la República, esto va a escalar a la Presidencia”, advirtió el diputado de Renovación Nacional.

Misma línea que adoptaron incluso desde el oficialismo, ya que el diputado Marcos Ilabaca (PS) también emplazó a la asesora de la Segpres a renunciar, afirmando que su accionar “no es un actuar negligente, es un actuar doloso”. “¿Cómo es posible entender que una asesora de la Segpres, jefa legislativa, conozca la inhabilidad, conozca el tipo de contrato que se está desarrollando y no haya advertido nada y lo haya visado?”, cuestionó el socialista.

La diputada del Partido Demócratas y miembro de la comisión que investiga la fallida compra de la casa Allende, Joanna Pérez, se cuadró con el llamado a que el Gobierno pida la renuncia de Moya. “Es grave lo que se informó en la comisión investigadora, no puede ser que una jefa jurídica de Segpres exponga al Gobierno, quizás por una obsesión presidencial y decante en no haber advertido a tiempo y genera una debacle como la que se ha generado no solo con ministras sino también con una senadora”, sostuvo.

“Acá debe existir la solicitud de renuncia del Gobierno, de lo contrario estamos dando una pésima señal que no respetamos el Estado de Derecho”, señaló tajante Pérez.

La asesora de la Segpres ha recibido el respaldo en su función no solo de la ministra de la cartera durante esta jornada, sino que también del ministro Elizalde y de la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, quién señaló que “en el Gobierno estamos todos permanentemente sujetos a evaluación, es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones”.