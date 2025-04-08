China promete luchar contra los aranceles estadounidenses ‘hasta las últimas consecuencias’

Para el Ministerio de Comercio chino, se trata de “un error sobre otro”, aludiendo a un verdadero chantaje por parte de Estados Unidos. Pekín advierte: “China nunca lo aceptará y tomará resueltamente contramedidas para salvaguardar sus propios derechos e intereses”, al tiempo que anuncia medidas de apoyo a su propia economía.

En respuesta a los nuevos aranceles estadounidenses, Pekín desveló sus propios impuestos, del 34% sobre una serie de productos estadounidenses, que entrarán en vigor el jueves. Y Donald Trump, en un mensaje publicado en Truth Social, replicó: amenazó con aumentar los aranceles otro 50% a menos que China retire inmediatamente sus nuevos impuestos.

Hasta un 104% de aranceles para China

De aplicarse la medida, los aranceles estadounidenses alcanzarían un total sin precedentes del 104% sobre los productos chinos. Washington justifica estos aumentos como represalias contra el tráfico de fentanilo y los persistentes desequilibrios comerciales.

La tensión en los mercados es palpable. Trump resta importancia al impacto, pero las consecuencias podrían ser duraderas y es probable que los consumidores estadounidenses vean subir los precios. Pekín también podría intensificar sus intercambios comerciales con otros socios, especialmente la Unión Europea. Sin embargo, China repite que cree que “no hay ganadores en una guerra comercial” y oficialmente sigue abierta al diálogo.