¿Cómo afectará a Chile la guerra arancelaria impulsada por Trump?

El pasado 2 de abril, en el marco del llamado “Día de la Liberación“, el presidente de norteamericano, Donald Trump, confirmó que EE.UU. impondrá aranceles del 10% a Chile en medio del anuncio de imposición de gravámenes recíprocos a decenas de países a lo largo y ancho del mundo.

Este 7 de abril las bolsas tanto de Asia como Europa se desplomaron por los anuncios del jefe de la Casa Blanca y el temor de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China provoque una recesión a gran escala con consecuencias catastróficas.

Este lunes, a través de un punto de prensa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio luces de cómo el Ejecutivo se está preparando ante los aranceles aplicados por la administración de Trump y precisó que el impacto de los movimientos de precios ha sido similar al de otros países emergentes.

“Hemos estado trabajando con el Banco Central en el monitoreo de los indicadores financieros. En los próximos días vamos a volver a convocar al Consejo de Estabilidad Financiera, en la medida que sigamos observando alta volatilidad en los mercados. Por supuesto, también corresponde que vayamos definiendo los pasos siguientes en la estrategia que seguirá Chile para enfrentar esta coyuntura”, señaló.

El jefe de la billetera fiscal planteó que “el camino del diálogo, en lugar de la represalia arancelaria, sigue siendo válido“. Además, confirmó que “sigue vigente la reunión del Comité de Administración del TLC para el 12 de junio”.

Marcel aseguró que las medidas arancelarias tienen “un impacto diferido“. En esa línea, profundizó que: “No tienen un efecto inmediato sobre el comercio exterior, las exportaciones o la actividad económica, pero sí generan una transmisión significativa de incertidumbre a través de los mercados financieros. En ese sentido, Chile tiene mecanismos para amortiguar el impacto de algunos de estos indicadores. Algunos incluso, en la práctica, pueden resultar favorables, como la caída en las tasas de interés de largo plazo”.

“No descartamos tener que aplicar alguna medida si observamos un impacto mayor en ciertos sectores particularmente vulnerables. Los fondos soberanos están pensados para situaciones de interrupción de los flujos de crédito. Eso no ha ocurrido, ni hay señales de que vaya a ocurrir, por lo tanto, no es un tema particularmente preocupante en este momento”, finalizó el secretario de Estado.

A primera hora de este martes, el Presidente Gabriel Boric, a través de una publicación en su cuenta de X, dio a conocer que ante la guerra arancelaria desatada por la potencia norteamericana se convocó a un Comité de alto nivel para la estrategia de minerales críticos.

Ante la guerra arancelaria desatada hemos convocado a un Comité de alto nivel para nuestra estrategia de minerales críticos, lo que se suma al trabajo con el sector agro-exportador y a la política de diversificación de mercados que se expresa en en la modernización del acuerdo… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 8, 2025

Asimismo, en un punto de prensa desarrollado en La Moneda la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, detalló que desde hace un tiempo el Gobierno ha “empujado con fuerza distintas iniciativas destinadas a diversificar nuestro comercio, a diversificar nuestra industria. Lo hemos hecho con las distintas giras presidenciales, la gira India recientemente es un ejemplo de aquello“.

En esa línea, detalló que en el plano interno se han desarrollado diferentes estrategias que apuntan a continuar profundizando y modernizando sectores que son estratégicos para nuestro país, como la minería. “Es por eso que en los años 2023 y 2024, liderado por la ministra Aurora Williams, se desarrollaron una serie de estudios, de análisis, para tener una estrategia de minerales críticos, que queremos, además, sea una política de Estado“, detalló.

“Es por eso que se convocó a este Comité de alto nivel, que está compuesto por ministros de Estado, por exministros de gobiernos anteriores, donde también participa la sociedad civil, donde tenemos representantes de regiones, y su función, en el fondo, va a poder ser analizar y validar el trabajo ya hecho, con miras a proyectar una estrategia de minerales críticos hacia el futuro”, afirmó la vocera de Gobierno.

El peligro de una recesión mundial

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el docente de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de nuestra casa de estudios, Pablo Barberis, valoró la decisión del Ejecutivo de convocar a un Comité de alto nivel y también las evaluaciones que se han hecho por parte del Ministerio de Hacienda.

“Me parece muy bien que el Gobierno tome medidas responsables para evaluar el impacto y, sobre todo, establecer los conductos y los canales formales vía Cancillería para entrar a algún tipo de negociación bilateral directa con Estados Unidos, para resolver los puntos que les molestan de Chile, por los cuales justificó el aumento del 10% de aranceles”, aseveró.

Respecto a cómo afectarán los aranceles en contra de nuestro país, el docente de la FEN sostuvo que el impacto será “acotado y no es algo generalizado ni que dañe nuestra economía“.

Sin embargo, Barberis aseveró que lo que sí puede dañar la economía del país tiene que ver “con la especulación y la volatilidad mundial de un efecto dominó, que está ocurriendo hoy a raíz de la decisión de Donald Trump de aumentar los aranceles de inmediato a muchos países”.

El docente de la FEN explicó que la subida de aranceles ha generado la especulación económica internacional y hay “amenazas concretas que, básicamente, aumentan la inflación global“.

“Los productos van a estar más caros que antes, va a tener un efecto inflacionario y al tener un efecto dominó del alza de los precios mundiales, evidentemente, se contrae el consumo, hay menos demanda, y eso significa menos producción y una amenaza de mayor desempleo y de recesión, porque la economía crecería bastante poco”, afirmó.

En relación a lo anterior, Barberis enfatizó: “Se está provocando una alarma mundial, y ahí es donde nos pegaría a nosotros fuertemente, porque somos una economía muy pequeña. Una economía pequeña es lo más abierto al mundo, abierta a la exportación y a la importación que tenemos. Por lo tanto, dependemos, nos guste o no, del comercio que tenemos con China, con Estados Unidos, etc., Este ambiente mundial que está ocurriendo de especulación financiera, inflacionaria, posiblemente, menos crecimiento, y acompañado también de amenazas de recesión, obviamente, sí nos va a pegar como a todos los países, pero a nosotros nos pega, en concreto, porque somos un país abierto al mundo en ese sentido”.