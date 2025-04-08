Defensa de Monsalve presenta osado recurso de amparo para salir de la cárcel

La defensa de Manuel Monsalve presentó la noche del lunes un recurso de amparo buscando que el exsubsecretario deje el Anexo Capitán Yáber.

Una jugada arriesgada la que decidió tomar el defensor público Víctor Providel, pues optó por no apelar a la resolución que mantuvo la prisión preventiva del exsubsecretario, sino jugársela de plano con un recurso de amparo.

El objetivo es que la Corte Suprema resuelva la cautelar de Manuel Monsalve. ¿El riesgo? Que si le va mal el “portazo” será supremo y el imputado no logre salir de Capitán Yáber hasta su juicio oral, informó el diario La Tercera.

“El juez vulnera garantías constitucionales y principios fundamentales al decretar una prisión preventiva precedida por una resolución que carece del fundamento mínimo exigido”, dice un extracto del recurso presentado por Providel.

La arremetida de la defensa comenzó a ser delineada durante la semana pasada, justo después de que el 7° Juzgado de Garantía sepultara la solicitud de modificar la medida cautelar que pesa sobre la otrora autoridad desde noviembre del año pasado.

En esa ocasión, la jueza Carla Cappello no consideró que hayan surgido nuevos antecedentes que le permitan sustituir la prisión preventiva. Es más, el tribunal consideró que hay nuevas pruebas que complican aún más su situación judicial en el marco de la investigación por violación tras la denuncia de una subalterna.

El amparo sería visto en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde Monsalve ya recibió una negativa ante sus intenciones de salir de la cárcel. Pero no hay pronósticos tan optimistas en esa sede judicial. Las esperanzas del equipo que asesora al exsubsecretario están puestas en la sala penal de la Corte Suprema, lugar al que acudirán en el caso que se rechace la acción constitucional.

La estrategia de Providel es similar a la utilizada por la defensora privada Paula Vial, quien para cambiar la prisión preventiva del exfutbolista Jorge Valdivia presentó un recurso de amparo, que primero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero que luego fue acogido por la Corte Suprema. Con esa acción, y luego de alegar ante los supremos, el “Mago” pasó de estar en la cárcel a quedar con arresto domiciliario nocturno.

En 21 carillas, Providel expone los puntos que, a su juicio, no fueron considerados en las últimas audiencias. Según el defensor, la jueza Cappello “omitió hacerse cargo de los argumentos expuestos por la defensa sobre los cuestionamientos de los presupuestos materiales de ambos delitos y la necesidad y proporcionalidad de la cautelar”.

En el texto, la defensa expone el estado en el cual se encontraban tanto la mujer que presentó la denuncia por violación como la exautoridad al momento de los hechos. Según el abogado, ambos estaban en una suerte de “equivalencia”, por lo que no podría haber habido “aprovechamiento”.

“Nuestra idea central, si lo que le sucedió a la denunciante también le ocurrió a Manuel Monsalve, si el estado de confusión es común a ambos, si los dos circulaban de manera tambaleante por las calles de Santiago, podemos afirmar sin ninguna duda, que no existe de parte del imputado un aprovechamiento de algún estado de manifiesta ebriedad de la denunciante o de un estado de pérdida total de conciencia de la denunciante”, señala el escrito.

Finalmente, el abogado pide que se adopten “de inmediato las providencias que el tribunal juzgue necesarias para asegurar la debida protección del amparado y, específicamente, ordene dejar sin efecto la resolución impugnada, y decrete la libertad del imputado a cuyo favor se recurre y, en definitiva, sustituya la medida cautelar de prisión preventiva por otras medidas cautelares menos gravosas”.

Este martes la corte debería revisar la admisibilidad del recurso. De declararse admisible, el tribunal debe emanar un informe y, una vez que ingrese, el informe se pone en tabla. Podría ser revisado el viernes o el lunes.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.